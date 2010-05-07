В Перми организованы телевизионные и радиотрансляции Парада

Posted 7 мая 2010, 07:54
Published 7 мая 2010, 07:54
Modified 2 марта 2023, 16:37
Updated 2 марта 2023, 16:37
В день Победы 9 мая прямой репортаж с парада можно будет услышать на «Радио России» с 11:10 до 11:30, полная версия прозвучит с 16:10 до 17:00.
Трансляцию военного парада с Октябрьской площади Перми можно будет увидеть на телеканале
Полная версия телетрансляции выйдет в эфир на телеканале «Россия 24» с 18:00 до 19:25.
Повтор трансляции праздничного военного парада можно будет посмотреть во вторник, 11 мая на телеканале «Россия К» с 08:00 до 08:55 и на телеканале «Россия 24» с 18:00 до 18:55.
Напомним также, что на городской эспланаде будут установлены четыре светодиодных экрана размером 9 на 12 метров, на которых также будет осуществляться прямая трансляция военного парада, а с 18:55 до 19:00 пройдет сигнал общероссийской минуты молчания «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма».