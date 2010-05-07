В Перми организованы телевизионные и радиотрансляции Парада

Напомним также, что на городской эспланаде будут установлены четыре светодиодных экрана размером 9 на 12 метров, на которых также будет осуществляться прямая трансляция военного парада, а с 18:55 до 19:00 пройдет сигнал общероссийской минуты молчания «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма».