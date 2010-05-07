properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 мая 2010, 07:54

Published 7 мая 2010, 07:54

Modified 2 марта 2023, 16:37

Updated 2 марта 2023, 16:37

В Перми организованы телевизионные и радиотрансляции Парада

7 мая 2010, 07:54
Напомним также, что на городской эспланаде будут установлены четыре светодиодных экрана.

В день Победы 9 мая прямой репортаж с парада можно будет услышать на «Радио России» с 11:10 до 11:30, полная версия прозвучит с 16:10 до 17:00.

Трансляцию военного парада с Октябрьской площади Перми можно будет увидеть на телеканале «Россия-1» с 13:20 до 14:15 (после трансляции военного парада с Красной площади в Москве).

Полная версия телетрансляции выйдет в эфир на телеканале «Россия 24» с 18:00 до 19:25.

Повтор трансляции праздничного военного парада можно будет посмотреть во вторник, 11 мая на телеканале «Россия К» с 08:00 до 08:55 и на телеканале «Россия 24» с 18:00 до 18:55.

Напомним также, что на городской эспланаде будут установлены четыре светодиодных экрана размером 9 на 12 метров, на которых также будет осуществляться прямая трансляция военного парада, а с 18:55 до 19:00 пройдет сигнал общероссийской минуты молчания «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма».

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика