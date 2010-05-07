В Пермском крае тепловоз столкнулся с автомобилем

Posted 7 мая 2010, 04:22
Published 7 мая 2010, 04:22
Modified 2 марта 2023, 16:37
Updated 2 марта 2023, 16:37
Авария произошла 6 мая на 48 км трассы «Пермь-Екатеринбург» в районе поселка Теплая Гора. Автомобиль Toyota выехал на железнодорожный переезд под запрещающий сигнал. Там водитель иномарки допустил столкновение с тепловозом.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, два пассажира автомобиля погибли на месте. Еще троих — водителя и двух оставшихся пассажиров пришлось извлекать пожарным с помощью аварийно-спасательного инструмента.
С полученными травмами пострадавшие были доставлены в больницу.