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Posted 7 мая 2010, 04:22

Published 7 мая 2010, 04:22

Modified 2 марта 2023, 16:37

Updated 2 марта 2023, 16:37

В Пермском крае тепловоз столкнулся с автомобилем

7 мая 2010, 04:22
В ДТП погибло два человека.

Авария произошла 6 мая на 48 км трассы «Пермь-Екатеринбург» в районе поселка Теплая Гора. Автомобиль Toyota выехал на железнодорожный переезд под запрещающий сигнал. Там водитель иномарки допустил столкновение с тепловозом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, два пассажира автомобиля погибли на месте. Еще троих — водителя и двух оставшихся пассажиров пришлось извлекать пожарным с помощью аварийно-спасательного инструмента.

С полученными травмами пострадавшие были доставлены в больницу.

#Происшествия
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