В театре «У Моста» состоится премьера спектакля «Сансара»

Posted 11 мая 2010, 06:12
Published 11 мая 2010, 06:12
Modified 2 марта 2023, 16:37
Updated 2 марта 2023, 16:37
В течение трех дней, 14, 15 и 16 мая, в театре «У Моста» состоятся премьерные показы спектакля по пьесе Олега Богаева «Сансара», — сообщают в комитете по культуре администрации Перми.
Спектакль «Сансара» по пьесе Олега Богаева станет последней частью трилогии театра «У Моста», в которую вошли комические истории, придуманные лучшими современными российскими драматургами.
Напомним, пермский муниципальный театр «У Моста» создан в 1988 году режиссером Сергеем Федотовым. На сегодняшний день театр гастролирует не только по России, но и за рубежом: Австрия, Германия, Польша, Чехия, Болгария, Венгрия, Латвия, Эстония. Коллектив театра — участник 29 российских и 41 международных фестивалей.
Сегодня в репертуаре театра свыше 30 постановок. Среди них: «Мастер и Маргарита» и «Зойкина квартира» Михаила Булгакова, «Игроки», «Ревизор» и «Женитьба» Николая Гоголя и многие другие. Обязательной частью репертуара стали также по пьесам ирландского драматурга Мак Донаха «Череп из Коннемары», «Красавица из Линена» и «Калека с острова Инишман».