В театре «У Моста» состоится премьера спектакля «Сансара»

Сегодня в репертуаре театра свыше 30 постановок. Среди них: «Мастер и Маргарита» и «Зойкина квартира» Михаила Булгакова, «Игроки», «Ревизор» и «Женитьба» Николая Гоголя и многие другие. Обязательной частью репертуара стали также по пьесам ирландского драматурга Мак Донаха «Череп из Коннемары», «Красавица из Линена» и «Калека с острова Инишман».