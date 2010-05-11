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Posted 11 мая 2010, 06:12

Published 11 мая 2010, 06:12

Modified 2 марта 2023, 16:37

Updated 2 марта 2023, 16:37

В театре «У Моста» состоится премьера спектакля «Сансара»

11 мая 2010, 06:12
На сегодняшний день театр гастролирует не только по России, но и за рубежом: Австрия, Германия, Польша, Чехия, Болгария, Венгрия, Латвия, Эстония.

В течение трех дней, 14, 15 и 16 мая, в театре «У Моста» состоятся премьерные показы спектакля по пьесе Олега Богаева «Сансара», — сообщают в комитете по культуре администрации Перми.

Спектакль «Сансара» по пьесе Олега Богаева станет последней частью трилогии театра «У Моста», в которую вошли комические истории, придуманные лучшими современными российскими драматургами.

Напомним, пермский муниципальный театр «У Моста» создан в 1988 году режиссером Сергеем Федотовым. На сегодняшний день театр гастролирует не только по России, но и за рубежом: Австрия, Германия, Польша, Чехия, Болгария, Венгрия, Латвия, Эстония. Коллектив театра — участник 29 российских и 41 международных фестивалей.

Сегодня в репертуаре театра свыше 30 постановок. Среди них: «Мастер и Маргарита» и «Зойкина квартира» Михаила Булгакова, «Игроки», «Ревизор» и «Женитьба» Николая Гоголя и многие другие. Обязательной частью репертуара стали также по пьесам ирландского драматурга Мак Донаха «Череп из Коннемары», «Красавица из Линена» и «Калека с острова Инишман».

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