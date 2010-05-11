Воспитанницы «Звезды-2005» в Челябинске заняли первое место

В Челябинске состоялись игры Первенства России среди сборных Урала и Западной Сибири. В нем участвовали команды девушек 1996/97 г.р. из Перми, Уфы, Челябинска, Тюмени и Екатеринбурга. Воспитанницы «Звезды-2005» провели четыре встречи и во всех одержали победы. Заняв первое место, юные пермячки завоевали путевку в финал Первенства России. Лучшими игроками турнира были признаны Юлия Чубарова и Мария Трофимова. Кроме того, Юлия Чубарова стала с 7-ю мячами лучшим бомбардиром турнира. Отметим, что вся команда – это девочки из Перми. Тренирует их Марина Коломиец и экс-игрок «Звезды-2005» Ольга Васильева.