В Перми начали благоустраивать городские пляжи

Posted 13 мая 2010, 10:32
Published 13 мая 2010, 10:32
Modified 2 марта 2023, 16:37
Updated 2 марта 2023, 16:37
Как сообщили в городском управлении по развитию потребительского рынка к купальному сезону в городе администрации районов готовят пять пляжей.
Два из них — в Кировском и Ленинском районах — находятся на правом берегу Камы, еще один пляж — у Мотовилихинского пруда. В Орджоникидзевском районе традиционно готовится пляж на территории у остановки «КамГЭС». Продолжится благоустройство созданного в прошлом году городскими властями места отдыха у воды в заливе реки Сылва в поселке Новые Ляды.
«При подготовке пляжей к купальному сезону особое внимание уделяется благоустройству и обеспечению безопасности отдыхающих. Пляжи должны быть полноценными местами культурного отдыха горожан», — отмечает заместитель главы администрации Перми Игорь Гончаров.
В 2010 году на содержание и благоустройство мест отдыха у воды администрацией Перми выделено более 10 млн. рублей.
Районные администрации приступили к работам по благоустройству пляжей.
В Ленинском районе сооружен тротуар от улицы Борцов Революции до центрального пляжа у коммунального моста через Каму.
Расширена автомобильная стоянка. Смонтирована сцена для проведения
В Кировском районе запланирована комплексная уборка территории, проведение работ по замене песчаного основания, установка существующих малых архитектурных форм и игровых элементов, установка обоновки, биотуалетов, ремонт и покраска кабинок для переодевания, установка спасательного поста и информационных щитов, устройство площадки для установки спасательного поста.
На Мотовилихинском пруду администрация района планирует обустроить пост охраны и спасательный пост.
В Орджоникидзевском районе на месте отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС будет вырублена поросль кустарников и частично заменен песок. Также в планах администрации района — ремонт подъездной дороги к пляжу, тротуаров, парковки; установка детской и спортивной площадок.
В поселке Новые Ляды продолжится благоустройство места массового отдыха у воды на левом берегу реки Сылва.
На всех пляжах муниципальным учреждением «Пермская городская служба спасения» будут установлены спасательные посты, оснащенные специальным оборудованием. В настоящее время городская служба спасения ведет работу по специальной подготовке спасателей к купальному сезону. Кроме того, в течение сезона территории пляжей будут патрулироваться милицейскими группами.
Определен также перечень мест на территории города, где купание запрещено. В этих местах будут установлены информационные таблички с предупреждением о запрете купания.
Купальный сезон в Перми традиционно начнется в середине июня. Спасатели рекомендуют пермякам воздержаться от купания, пока вода не прогреется до +18 градусов.
Справка:
Напомним, до начала купального сезона каждое место массового отдыха у воды будет освидетельствовано: Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Пермскому краю с выдачей акта технического освидетельствования, Управлением Роспотребнадзора с выдачей письменного заключения о санитарном состоянии территории места отдыха и пригодности поверхностных вод для купания, должно быть также проведено водолазное обследование, очистка дна акватории.
После освидетельствования проводится комиссионный прием в эксплуатацию мест массового отдыха у воды, подписывается акт приемки.
Комиссионная приемка в эксплуатацию будет производиться в соответствии с согласованным графиком до начала купального сезона.