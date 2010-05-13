В Перми начали благоустраивать городские пляжи

Два из них — в Кировском и Ленинском районах — находятся на правом берегу Камы, еще один пляж — у Мотовилихинского пруда. В Орджоникидзевском районе традиционно готовится пляж на территории у остановки «КамГЭС». Продолжится благоустройство созданного в прошлом году городскими властями места отдыха у воды в заливе реки Сылва в поселке Новые Ляды.