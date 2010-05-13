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Posted 13 мая 2010, 10:32

Published 13 мая 2010, 10:32

Modified 2 марта 2023, 16:37

Updated 2 марта 2023, 16:37

В Перми начали благоустраивать городские пляжи

13 мая 2010, 10:32
К купальному сезону в городе готовят пять пляжей.

Как сообщили в городском управлении по развитию потребительского рынка к купальному сезону в городе администрации районов готовят пять пляжей.

Два из них — в Кировском и Ленинском районах — находятся на правом берегу Камы, еще один пляж — у Мотовилихинского пруда. В Орджоникидзевском районе традиционно готовится пляж на территории у остановки «КамГЭС». Продолжится благоустройство созданного в прошлом году городскими властями места отдыха у воды в заливе реки Сылва в поселке Новые Ляды.

«При подготовке пляжей к купальному сезону особое внимание уделяется благоустройству и обеспечению безопасности отдыхающих. Пляжи должны быть полноценными местами культурного отдыха горожан», — отмечает заместитель главы администрации Перми Игорь Гончаров.

В 2010 году на содержание и благоустройство мест отдыха у воды администрацией Перми выделено более 10 млн. рублей.

Районные администрации приступили к работам по благоустройству пляжей.

В Ленинском районе сооружен тротуар от улицы Борцов Революции до центрального пляжа у коммунального моста через Каму.

Расширена автомобильная стоянка. Смонтирована сцена для проведения культурно-массовых мероприятий и детский городок.

В Кировском районе запланирована комплексная уборка территории, проведение работ по замене песчаного основания, установка существующих малых архитектурных форм и игровых элементов, установка обоновки, биотуалетов, ремонт и покраска кабинок для переодевания, установка спасательного поста и информационных щитов, устройство площадки для установки спасательного поста.

На Мотовилихинском пруду администрация района планирует обустроить пост охраны и спасательный пост.

В Орджоникидзевском районе на месте отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС будет вырублена поросль кустарников и частично заменен песок. Также в планах администрации района — ремонт подъездной дороги к пляжу, тротуаров, парковки; установка детской и спортивной площадок.

В поселке Новые Ляды продолжится благоустройство места массового отдыха у воды на левом берегу реки Сылва.

На всех пляжах муниципальным учреждением «Пермская городская служба спасения» будут установлены спасательные посты, оснащенные специальным оборудованием. В настоящее время городская служба спасения ведет работу по специальной подготовке спасателей к купальному сезону. Кроме того, в течение сезона территории пляжей будут патрулироваться милицейскими группами.

Определен также перечень мест на территории города, где купание запрещено. В этих местах будут установлены информационные таблички с предупреждением о запрете купания.

Купальный сезон в Перми традиционно начнется в середине июня. Спасатели рекомендуют пермякам воздержаться от купания, пока вода не прогреется до +18 градусов.

Справка:

Напомним, до начала купального сезона каждое место массового отдыха у воды будет освидетельствовано: Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Пермскому краю с выдачей акта технического освидетельствования, Управлением Роспотребнадзора с выдачей письменного заключения о санитарном состоянии территории места отдыха и пригодности поверхностных вод для купания, должно быть также проведено водолазное обследование, очистка дна акватории.

После освидетельствования проводится комиссионный прием в эксплуатацию мест массового отдыха у воды, подписывается акт приемки.

Комиссионная приемка в эксплуатацию будет производиться в соответствии с согласованным графиком до начала купального сезона.

#Регион
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