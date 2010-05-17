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Posted 17 мая 2010, 04:28

Published 17 мая 2010, 04:28

Modified 2 марта 2023, 16:37

Updated 2 марта 2023, 16:37

Впервые в Перми в День защиты детей пройдет «Марш колясок»

17 мая 2010, 04:28
Девиз мероприятия: «Родился сам — помоги другому».

1 июня в 18:00 на городской эспланаде начнется шествие мам и пап с детскими колясками. В марше могут принять участие также будущие родители. Как говорят организаторы, они соберут в рамках акции, всех тех, «кто выступает за радость материнства, крепкую семью, родительскую любовь». Девиз мероприятия: «Родился сам — помоги другому».
Участникам шествия будут раздаваться воздушные шары, на которых молодые пермяки смогут написать имена своих будущих детей. По завершении «Марша колясок» шары будут выпущены в небо.

Сбор участников — в 17:50 возле служебного входа Театра-Театра.

Марш колясок проводится в рамках акции «За жизнь», которую организует нравственно-просветительская общественная организация «Православная молодёжь Прикамья». Цель акции — привлечь внимание широкой общественности и молодежи к проблемам семьи, показать положительные стороны материнства, повысить авторитет института семьи в обществе. В ходе акции с 17 по 31 мая в учебных заведениях Перми пройдут просветительские мероприятия.

#Общество
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