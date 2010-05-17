Впервые в Перми в День защиты детей пройдет «Марш колясок»

1 июня в 18:00 на городской эспланаде начнется шествие мам и пап с детскими колясками. В марше могут принять участие также будущие родители. Как говорят организаторы, они соберут в рамках акции, всех тех, «кто выступает за радость материнства, крепкую семью, родительскую любовь». Девиз мероприятия: «Родился сам — помоги другому».

Участникам шествия будут раздаваться воздушные шары, на которых молодые пермяки смогут написать имена своих будущих детей. По завершении «Марша колясок» шары будут выпущены в небо.