Впервые в Перми в День защиты детей пройдет «Марш колясок»

Posted 17 мая 2010, 04:28
Published 17 мая 2010, 04:28
Modified 2 марта 2023, 16:37
Updated 2 марта 2023, 16:37
1 июня в 18:00 на городской эспланаде начнется шествие мам и пап с детскими колясками. В марше могут принять участие также будущие родители. Как говорят организаторы, они соберут в рамках акции, всех тех, «кто выступает за радость материнства, крепкую семью, родительскую любовь». Девиз мероприятия: «Родился сам — помоги другому».
Участникам шествия будут раздаваться воздушные шары, на которых молодые пермяки смогут написать имена своих будущих детей. По завершении «Марша колясок» шары будут выпущены в небо.
Сбор участников — в 17:50 возле служебного входа