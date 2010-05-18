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Posted 18 мая 2010, 16:10

Published 18 мая 2010, 16:10

Modified 2 марта 2023, 16:36

Updated 2 марта 2023, 16:36

Директора «Распадской» привлекут к уголовной ответственности

18 мая 2010, 16:10
к ответственности будут привлечены также другие руководители шахты

Бывшего директора угольной шахты «Распадская» Игоря Волкова, который 18 мая оставил свою должность по собственному желанию, могут привлечь к уголовной ответственности. Распоряжение рассмотреть такую возможность поступило от главы Следственного комитета при прокуратуре РФ Александра Бастрыкина, посетившего аварийную шахту в Междуреченске. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Как заявил в беседе с ИТАР-ТАСС официальный представитель СКП РФ Владимир Маркин, к ответственности «будут привлечены также другие руководители шахты, чьи действия могли привести к трагическим последствиям». Фамилий тех руководителей «Распадской», которым может грозить уголовное преследование, Маркин не назвал.

15 мая появилась информация, что в отношении руководителей шахты была выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако Маркин опроверг эти сведения в тот же день.

Авария на шахте «Распадская» в Междуреченске Кемеровской области произошла в ночь на 9 мая 2010 года. Тогда на шахте произошли два взрыва, в результате которых, по последним данным, погибли 66 человек. Еще 24 человека пока считаются пропавшими без вести.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ ("нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Расследовать причины происшествия было поручено Александру Бастрыкину. Побывав в Кемеровской области, глава СКП РФ распорядился не только решить вопрос об уголовном преследовании руководства «Распадской», но и провести проверку документов по фактам нарушений правил техники безопасности на всех других российских шахтах.

Кроме того, по итогам визита в Кемеровскую область, Бастрыкин поручил провести дополнительное расследование произошедшей в марте 2007 года аварии на шахте «Ульяновская» (в результате того инцидента погибли 110 шахтеров). Такое решение последовало за заявлением премьера страны Владимира Путина о том, что расследование аварии на «Ульяновской» было проведено недостаточно тщательно.

Фото с сайта: lenta.ru

#Происшествия
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