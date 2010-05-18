Директора «Распадской» привлекут к уголовной ответственности

Авария на шахте «Распадская» в Междуреченске Кемеровской области произошла в ночь на 9 мая 2010 года. Тогда на шахте произошли два взрыва, в результате которых, по последним данным, погибли 66 человек. Еще 24 человека пока считаются пропавшими без вести.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ ("нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Расследовать причины происшествия было поручено Александру Бастрыкину. Побывав в Кемеровской области, глава СКП РФ распорядился не только решить вопрос об уголовном преследовании руководства «Распадской», но и провести проверку документов по фактам нарушений правил техники безопасности на всех других российских шахтах.

