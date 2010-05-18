В Пермском крае началась подготовка к отопительному сезону 2010-2011 года

— В целях обеспечения пуска тепла в жилые дома Пермского края в нормативные сроки муниципалитетам необходимо выполнить все предстоящие летом ремонтные работы, отразить решение проблемных вопросов в планах и приложить максимум усилий для их выполнения. Только тогда дома, школы и детские сады будут гарантировано обеспечены теплом к началу отопительного сезона 2010–2011 гг., — подчеркнул Анатолий Лаврентьев.