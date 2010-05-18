В Пермском крае началась подготовка к отопительному сезону 2010-2011 года

Posted 18 мая 2010, 11:13
Published 18 мая 2010, 11:13
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
В Государственной инспекции вневедомственного контроля Пермского края прошла защита планов мероприятий городских округов и муниципальных районов по подготовке к зиме 2010–2011гг. жилищного фонда, объектов социального назначения, котельных и тепловых сетей.
Как сказал начальник инспекции Анатолий Лаврентьев, такая комплексная система контроля позволяет оценить работу глав муниципальных образований, своевременно выявлять проблемы и принимать меры по их решению.
По итогам защиты с оценкой «хорошо» приняты планы по подготовке к зиме 17 из 48 муниципальных образований: Бардымского, Лысьвенского, Карагайского, Кишертского, Ординского, Горнозаводского, Пермского, Сивинского, Краснокамского, Чернушинского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, Усольского районов, гг. Соликамск и Березники, ЗАТО Звездный. Планы остальных муниципальных районов возвращены на доработку.
Основные замечания, которые необходимо устранить в отклоненных планах муниципалитетов, — завершение ремонтных работ должно произойти до начала сентября, чтобы с 15 числа объекты соцкультбыта и жилой фонд были готовы к зиме; обозначить конкретные сроки окончания подготовки оборудования котельных.
— В целях обеспечения пуска тепла в жилые дома Пермского края в нормативные сроки муниципалитетам необходимо выполнить все предстоящие летом ремонтные работы, отразить решение проблемных вопросов в планах и приложить максимум усилий для их выполнения. Только тогда дома, школы и детские сады будут гарантировано обеспечены теплом к началу отопительного сезона 2010–2011 гг., — подчеркнул Анатолий Лаврентьев.