Два человека погибло в результате серьезного ДТП в Перми

Около четырех часов утра, 19 мая на спуске Васильевского Лога произошло серьезное ДТП, сообщили порталу ProPerm.ru в пресс-службе УГИБДД ГУВД по Пермскому краю.

Водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и допустил столкновение с дорожным ограждением.