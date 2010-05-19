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Posted 19 мая 2010, 07:23

Published 19 мая 2010, 07:23

Modified 2 марта 2023, 16:36

Updated 2 марта 2023, 16:36

Два человека погибло в результате серьезного ДТП в Перми

19 мая 2010, 07:23
Еще двое в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Около четырех часов утра, 19 мая на спуске Васильевского Лога произошло серьезное ДТП, сообщили порталу ProPerm.ru в пресс-службе УГИБДД ГУВД по Пермскому краю.
Водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и допустил столкновение с дорожным ограждением.

В результате ДТП, два человека погибло, еще двое остались живы, но в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Подробности читайте позднее.

Фото с сайта: www.mobus.com

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