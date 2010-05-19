Два человека погибло в результате серьезного ДТП в Перми

Posted 19 мая 2010, 07:23
Published 19 мая 2010, 07:23
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
Около четырех часов утра, 19 мая на спуске Васильевского Лога произошло серьезное ДТП, сообщили порталу ProPerm.ru в пресс-службе УГИБДД ГУВД по Пермскому краю.
Водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и допустил столкновение с дорожным ограждением.
В результате ДТП, два человека погибло, еще двое остались живы, но в тяжелом состоянии были госпитализированы.
Подробности читайте позднее.
Фото с сайта: www.mobus.com