В Перми пройдет 30-й фестиваль авторской песни «Мастер-фест»

Posted 20 мая 2010, 10:57
Published 20 мая 2010, 10:57
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
30 лет – это очень серьезный срок для фестиваля. 30 лет традиции, которая пережила слом эпох и экономических формаций, не прерываясь ни разу даже в условиях полного отсутствия финансирования – этим не может похвастать ни один из прошлых или ныне живущих фестивалей Пермского края.
Поэтому Пермский фестиваль авторской песни (называвшийся в разное время КСП, «Фестиваль фестивалей» или «Мастер-фест») – сам по себе уникальная
В этом году фестиваль пройдет 28–30 мая в Кунгурском районе (отворот налево после села Малая Шадейка, поляна на берегу р.Бабка напротив села Жилино). Это дивной красоты место со скальными выступами, сосновым бором и тихой рекой получило статус фестивальной поляны уже в прошлом году. Как и год назад, вход на поляну осуществляется организованно, по предварительной групповой регистрации через электронный адрес оргкомитета (bekry@rambler.ru), за вполне посильную плату (взрослые -150 рублей, студенты и школьники 100 рублей, дети до 10 лет – бесплатно).
Уникальность нынешнего фестиваля в том, что абсолютно каждый из приехавших на поляну, может принять участие в его творческой программе. Либо выступить в рамках работы Главной сцены (где будет проходить концерт Мастеров, Детский концерт, Концерт песен гражданского звучания, Концерт поздравлений и многое другое), либо придумать и провести творческое мероприятие в рамках своего лагеря – у своего костра. Также мы приглашаем всех желающих к работе в мастерских, по итогам которой самые интересные авторы и исполнители смогут выступить в Большом фестивальном концерте.
Все авторы, исполнители и организаторы камерных «костровых» мероприятий, подавшие предварительные заявки по электронной почте, будут внесены в Официальную программу Фестиваля.
Также на фестивале планируется работа дискуссионного клуба, посвященного актуальным проблемам современной авторской песни, который носит ироничное название Клуб им.М.Швыдкого «Идентификация Барда». Поводом к его организации послужил скандально известный выпуск программы «Культурная революция», где ставилась под сомнение востребованность авторской песни в современной русской культуре. Все желающие смогут принять участие в обсуждении и выработать некий совместный взгляд на реальное значение бардовского движения в сегодняшнем контексте.
Приглашенными гостями ХХХ фестиваля будут Григорий Войнер (лауреат Грушинского фестиваля 2009 года) и Виталий Кульбакин (член жюри «Второго канала» Грушинского фестиваля) – талантливые и самобытные авторы, прекрасные исполнители и просто неравнодушные люди.
Фестиваль традиционно проводится в полевых условиях, обеспечением участников водой и дровами занимается Оргкомитет. Подробности по участию и проживанию на Фестивале – по телефонам: 89082610129 (Наталья Ончукова), 89082712471 (Сергей Назаров), а также на сайтах www.bekry.ru и vkontakte.ru/club660472.
Программа ХХХ Пермского межрегионального фестиваля авторской
«Мастер-фест»
Пятница, 28 мая
Заезд, регистрация, размещение
21–00 – Концерт «Старые добрые песни»
Суббота, 29 мая
12–00 Официальное открытие фестиваля
12–15 Дискуссионный клуб им.М.Швыдкого «Идентификация Барда»
13–00 Концерт Мастеров
14–00
14–00 «К
15–00 Детский концерт
16–30 Свободный микрофон
17–30
20–00 Большой фестивальный концерт
21–00 Концерт гостей
22–30
Воскресенье, 30 мая
12–00 Официальное закрытие фестиваля
12–15 Концерт «До свиданья, дорогие!»