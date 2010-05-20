В Перми пройдет 30-й фестиваль авторской песни «Мастер-фест»

30 лет – это очень серьезный срок для фестиваля. 30 лет традиции, которая пережила слом эпох и экономических формаций, не прерываясь ни разу даже в условиях полного отсутствия финансирования – этим не может похвастать ни один из прошлых или ныне живущих фестивалей Пермского края.



Поэтому Пермский фестиваль авторской песни (называвшийся в разное время КСП, «Фестиваль фестивалей» или «Мастер-фест») – сам по себе уникальная культурно-историческая ценность. И залог его долголетия – это люди, заряженные стремлением творить и общаться на одном из самых богатых, искренних и задушевных языков – на языке поэтической песни.



В этом году фестиваль пройдет 28–30 мая в Кунгурском районе (отворот налево после села Малая Шадейка, поляна на берегу р.Бабка напротив села Жилино). Это дивной красоты место со скальными выступами, сосновым бором и тихой рекой получило статус фестивальной поляны уже в прошлом году. Как и год назад, вход на поляну осуществляется организованно, по предварительной групповой регистрации через электронный адрес оргкомитета (bekry@rambler.ru), за вполне посильную плату (взрослые -150 рублей, студенты и школьники 100 рублей, дети до 10 лет – бесплатно).



Уникальность нынешнего фестиваля в том, что абсолютно каждый из приехавших на поляну, может принять участие в его творческой программе. Либо выступить в рамках работы Главной сцены (где будет проходить концерт Мастеров, Детский концерт, Концерт песен гражданского звучания, Концерт поздравлений и многое другое), либо придумать и провести творческое мероприятие в рамках своего лагеря – у своего костра. Также мы приглашаем всех желающих к работе в мастерских, по итогам которой самые интересные авторы и исполнители смогут выступить в Большом фестивальном концерте.



Все авторы, исполнители и организаторы камерных «костровых» мероприятий, подавшие предварительные заявки по электронной почте, будут внесены в Официальную программу Фестиваля.



Также на фестивале планируется работа дискуссионного клуба, посвященного актуальным проблемам современной авторской песни, который носит ироничное название Клуб им.М.Швыдкого «Идентификация Барда». Поводом к его организации послужил скандально известный выпуск программы «Культурная революция», где ставилась под сомнение востребованность авторской песни в современной русской культуре. Все желающие смогут принять участие в обсуждении и выработать некий совместный взгляд на реальное значение бардовского движения в сегодняшнем контексте.



Приглашенными гостями ХХХ фестиваля будут Григорий Войнер (лауреат Грушинского фестиваля 2009 года) и Виталий Кульбакин (член жюри «Второго канала» Грушинского фестиваля) – талантливые и самобытные авторы, прекрасные исполнители и просто неравнодушные люди.



Фестиваль традиционно проводится в полевых условиях, обеспечением участников водой и дровами занимается Оргкомитет. Подробности по участию и проживанию на Фестивале – по телефонам: 89082610129 (Наталья Ончукова), 89082712471 (Сергей Назаров), а также на сайтах www.bekry.ru и vkontakte.ru/club660472.



Программа ХХХ Пермского межрегионального фестиваля авторской песни

«Мастер-фест»



Пятница, 28 мая

Заезд, регистрация, размещение

21–00 – Концерт «Старые добрые песни»



Суббота, 29 мая

12–00 Официальное открытие фестиваля

12–15 Дискуссионный клуб им.М.Швыдкого «Идентификация Барда»

13–00 Концерт Мастеров

14–00 – 18–00 работа Мастерских и Конкурсного жюри в лагерях

14–00 «К 65-летию Великой Победы». Песни гражданского звучания

15–00 Детский концерт

16–30 Свободный микрофон

17–30 Концерт-подарок

20–00 Большой фестивальный концерт

21–00 Концерт гостей

22–30 Бард-Action



Воскресенье, 30 мая

12–00 Официальное закрытие фестиваля

12–15 Концерт «До свиданья, дорогие!»