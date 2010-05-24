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Posted 24 мая 2010, 11:16

Published 24 мая 2010, 11:16

Modified 2 марта 2023, 16:36

Updated 2 марта 2023, 16:36

Фестиваль Пикник «Афиши» возможно посетят иностранные звезды

24 мая 2010, 11:16
По предварительным данным, Пермь посетят TeslaBoy, Narkotiki, Мегаполис.

На знаменитый фестиваль Пикник «Афиши», который 12 июня впервые пройдет в Прикамье в рамках фестиваля «Живая Пермь», организаторы обещают привезти один из британских музыкальных коллективов.

До сих пор окончательный список приглашенных коллективов формируется. По предварительным данным, Пермь посетят TeslaBoy, Narkotiki, Мегаполис. На сайте фестиваля сообщается, что точный перечень артистов Пикника «Афиши» будет известен 28 мая.

#Афиша
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