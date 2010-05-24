Фестиваль Пикник «Афиши» возможно посетят иностранные звезды

На знаменитый фестиваль Пикник «Афиши», который 12 июня впервые пройдет в Прикамье в рамках фестиваля «Живая Пермь», организаторы обещают привезти один из британских музыкальных коллективов.



До сих пор окончательный список приглашенных коллективов формируется. По предварительным данным, Пермь посетят TeslaBoy, Narkotiki, Мегаполис. На сайте фестиваля сообщается, что точный перечень артистов Пикника «Афиши» будет известен 28 мая.