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Posted 24 мая 2010, 05:09

Published 24 мая 2010, 05:09

Modified 2 марта 2023, 16:36

Updated 2 марта 2023, 16:36

В Перми из пожара спасли двух пенсионеров

24 мая 2010, 05:09
Один из них получил серьезные ожоги, пытаясь потушить огонь.

Пожар произошел 22 мая около одиннадцати часов вечера в жилом доме по улице Энергетиков в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Прибывшие по тревоге пожарные из горящего дома спасли мужчину 1928 года рождения, который пытался тушить огонь и получил ожоги тела 40%. С травмами пенсионер был госпитализирован.

Затем через окно пожарным пришлось спасать его жену — женщину 1928 года рождения и дочь 1959 года рождения. Обе женщины не пострадали.
Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.

#Происшествия
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