В Перми из пожара спасли двух пенсионеров

Posted 24 мая 2010, 05:09
Published 24 мая 2010, 05:09
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
Пожар произошел 22 мая около одиннадцати часов вечера в жилом доме по улице Энергетиков в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Прибывшие по тревоге пожарные из горящего дома спасли мужчину 1928 года рождения, который пытался тушить огонь и получил ожоги тела 40%. С травмами пенсионер был госпитализирован.
Затем через окно пожарным пришлось спасать его жену — женщину 1928 года рождения и дочь 1959 года рождения. Обе женщины не пострадали.
Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.