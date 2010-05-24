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Posted 24 мая 2010, 07:54

Published 24 мая 2010, 07:54

Modified 2 марта 2023, 16:36

Updated 2 марта 2023, 16:36

В Перми продолжаются Дни славянской письменности и культуры

24 мая 2010, 07:54
Сегодня прошли литургия и молебен в память святых Мефодия и Кирилла.

В этом году Дни славянской письменности и культуры в Прикамье открылись 14 мая проведением Прикамского народного собора, посвященного памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В рамках Собора состоялась 4-я научно-практическая конференция «Язык и духовность» с молодежными Кирилло-Мефодиевскими чтениями для учащихся 9–11 классов и студентов по направлениям: словесность, литературоведение, фольклор и изобразительное искусство, история и краеведение, музейная педагогика.

24 мая прошли литургия и молебен в память святых Мефодия и Кирилла, которую отслужил митрополит Пермский и Соликамский Мефодий, а также крестный ход к Соборной площади.

Разноплановые мероприятия организованы 24 мая и в библиотеках, Домах культуры, музеях края. Например, краевая детская библиотека имени Л. И. Кузьмина соберет детей и подростков на праздник «Слава русской стороне, слава русской старине». Здесь же пройдет спектакль «Секреты малахитовой шкатулки».

Завершатся торжества в честь славянских просветителей 26 мая юбилейным X славянским фестивалем «Славянский гимн», который пройдет в большом зале Культурно-делового центра г. Перми.

Организаторами Дней славянской письменности и культуры выступили администрация губернатора Пермского края и краевое министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций.

#Общество
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