В Перми продолжаются Дни славянской письменности и культуры

В этом году Дни славянской письменности и культуры в Прикамье открылись 14 мая проведением Прикамского народного собора, посвященного памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В рамках Собора состоялась 4-я научно-практическая конференция «Язык и духовность» с молодежными Кирилло-Мефодиевскими чтениями для учащихся 9–11 классов и студентов по направлениям: словесность, литературоведение, фольклор и изобразительное искусство, история и краеведение, музейная педагогика.