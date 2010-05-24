В Перми продолжаются Дни славянской письменности и культуры

Posted 24 мая 2010, 07:54
Published 24 мая 2010, 07:54
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
В этом году Дни славянской письменности и культуры в Прикамье открылись 14 мая проведением Прикамского народного собора, посвященного памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В рамках Собора состоялась 4-я научно-практическая конференция «Язык и духовность» с молодежными
24 мая прошли литургия и молебен в память святых Мефодия и Кирилла, которую отслужил митрополит Пермский и Соликамский Мефодий, а также крестный ход к Соборной площади.
Разноплановые мероприятия организованы 24 мая и в библиотеках, Домах культуры, музеях края. Например, краевая детская библиотека имени Л. И. Кузьмина соберет детей и подростков на праздник «Слава русской стороне, слава русской старине». Здесь же пройдет спектакль «Секреты малахитовой шкатулки».
Завершатся торжества в честь славянских просветителей 26 мая юбилейным X славянским фестивалем «Славянский гимн», который пройдет в большом зале
Организаторами Дней славянской письменности и культуры выступили администрация губернатора Пермского края и краевое министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций.