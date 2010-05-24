В Перми утверждены объемы субсидий на реализацию инвестиционных проектов

Posted 24 мая 2010, 10:46
Published 24 мая 2010, 10:46
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
На заседании краевого правительства утверждены объемы субсидий на реализацию инвестиционных проектов Очерского, Губахинского, Пермского и Добрянского районов по строительству газораспределительных сетей в ряде населенных пунктов. Из краевого бюджета на эти цели будет выделено 24,8 млн рублей, софинансирование муниципалитетов составит 8,2 млн рублей.
К примеру, в Пермском районе в этом году завершится газификация с. Юг и начнется строительство газопроводов в с. Троица. Возведение сетей в с. Юг началось в 2008 году.
На сегодняшний день уже построено 48,4 км, газифицировано 86 многоквартирных и частных домовладений. Природный газ в ближайшее время получат еще более 900 жилых домов, будут переведены на «голубое топливо» 4 котельные. В с. Троица подрядчики построят газопроводы длиной 2,4 км, планируется газифицировать 48 домов. На возведение распределительных сетей в двух селах Пермский район получит из регионального бюджета 12,09 млн рублей.
А в п. Павловский Очерского района в текущем году будут построены распределительные газопроводы по ул. М.Горького, пер. Мира, ул. Красноармейской и др. общей протяженностью 5,9 км. На эти цели из краевого бюджета выделено 6,3 млн рублей, из местного – 2,1 млн рублей.