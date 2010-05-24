В Перми утверждены объемы субсидий на реализацию инвестиционных проектов

На сегодняшний день уже построено 48,4 км, газифицировано 86 многоквартирных и частных домовладений. Природный газ в ближайшее время получат еще более 900 жилых домов, будут переведены на «голубое топливо» 4 котельные. В с. Троица подрядчики построят газопроводы длиной 2,4 км, планируется газифицировать 48 домов. На возведение распределительных сетей в двух селах Пермский район получит из регионального бюджета 12,09 млн рублей.