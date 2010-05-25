Открытие «танцующего» моста через Волгу отложено

Posted 25 мая 2010, 05:42
Published 25 мая 2010, 05:42
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
Открытие «танцующего» моста через Волгу в Волгограде, запланированное на 06.00 вторника, отложено. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД. По информации ведомства, причиной отмены решения об открытии моста стало то, что сегодня ночью
Напомним, что мост был закрыт вечером 20 мая
Как сообщал «Новый Регион», вечером 20 мая новый мост через Волгу, сданный в эксплуатацию осенью прошлого года, около двух часов раскачивался с амплитудой до 1 метра. По версии специалистов, причиной этого стал сильный ветер, порывы которого совпали с внутренними колебаниями моста.
Для предупреждения новых колебаний на мосту будут установлены рассекатели ветра, цель которых – изменять аэродинамику. Кроме того, будет установлена дополнительная система мониторинга. При определенных параметрах она будет автоматически запрещать движение по мосту.