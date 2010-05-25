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Posted 25 мая 2010, 05:42

Published 25 мая 2010, 05:42

Modified 2 марта 2023, 16:36

Updated 2 марта 2023, 16:36

Открытие «танцующего» моста через Волгу отложено

25 мая 2010, 05:42
Мост был закрыт вечером 20 мая из-за сильных колебаний конструкций.

Открытие «танцующего» моста через Волгу в Волгограде, запланированное на 06.00 вторника, отложено. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД. По информации ведомства, причиной отмены решения об открытии моста стало то, что сегодня ночью из-за ветра сработали датчики амплитудных колебаний, установленные на мосту.

Напомним, что мост был закрыт вечером 20 мая из-за сильных колебаний конструкций. Накануне губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко подписал распоряжение об открытии моста для легкового транспорта 25 мая с 6 часов утра. Глава региона пообещал, что движение грузового транспорта возобновится через два дня. Ранее специалисты, исследовавшие мост, пришли к выводу, что мост находится в технически исправном состоянии. Никаких недочетов строительства при осмотре моста обнаружено не было.

Как сообщал «Новый Регион», вечером 20 мая новый мост через Волгу, сданный в эксплуатацию осенью прошлого года, около двух часов раскачивался с амплитудой до 1 метра. По версии специалистов, причиной этого стал сильный ветер, порывы которого совпали с внутренними колебаниями моста.

Для предупреждения новых колебаний на мосту будут установлены рассекатели ветра, цель которых – изменять аэродинамику. Кроме того, будет установлена дополнительная система мониторинга. При определенных параметрах она будет автоматически запрещать движение по мосту.

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