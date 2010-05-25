Открытие «танцующего» моста через Волгу отложено

Напомним, что мост был закрыт вечером 20 мая из-за сильных колебаний конструкций. Накануне губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко подписал распоряжение об открытии моста для легкового транспорта 25 мая с 6 часов утра. Глава региона пообещал, что движение грузового транспорта возобновится через два дня. Ранее специалисты, исследовавшие мост, пришли к выводу, что мост находится в технически исправном состоянии. Никаких недочетов строительства при осмотре моста обнаружено не было.