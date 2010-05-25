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Posted 25 мая 2010, 05:05

Published 25 мая 2010, 05:05

Modified 2 марта 2023, 16:36

Updated 2 марта 2023, 16:36

Пермяки приняла участие в чемпионате мира по борьбе кореш

25 мая 2010, 05:05
На соревнованиях были представлены команды 17 стран.

Делегация Пермского края впервые приняла участие в чемпионате мира по традиционной национальной борьбе татар и башкир кореш.

Чемпионат мира проходил в г.Казани 21–23 мая 2010 г. в рамках подготовки к XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года. На соревнованиях были представлены команды 17 стран, в числе которых Россия, Украина, Белоруссия, Латвия, Индия, Иран, Китай и др. Во всех пяти весовых категориях чемпионами мира стали борцы из России, тем самым обеспечив национальной сборной первое общекомандное место.

Пермский край на соревнованиях в самой престижной весовой категории (85 кг) представлял борец Индир Гафуев. Пермский спортсмен завоевал почетное право представлять Прикамье на международных соревнованиях, добившись хороших результатов на чемпионате России-2009 года.

Участие пермских спортсменов в чемпионате мира в Казани стало возможным благодаря поддержке администрации губернатора края и агентства по спорту и физической культуре края в рамках краевой целевой Программы развития и гармонизации национальных отношений народов Прикамья.

#Спорт
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