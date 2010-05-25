Пермяки приняла участие в чемпионате мира по борьбе кореш

Чемпионат мира проходил в г.Казани 21–23 мая 2010 г. в рамках подготовки к XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года. На соревнованиях были представлены команды 17 стран, в числе которых Россия, Украина, Белоруссия, Латвия, Индия, Иран, Китай и др. Во всех пяти весовых категориях чемпионами мира стали борцы из России, тем самым обеспечив национальной сборной первое общекомандное место.