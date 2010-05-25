properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 мая 2010, 07:57

Published 25 мая 2010, 07:57

Modified 2 марта 2023, 16:36

Updated 2 марта 2023, 16:36

Samsung продемонстрировал самую большую полупрозрачную AMOLED-панель

25 мая 2010, 07:57
Величина прозрачности разработки — 30%.

Компания Samsung показала полупрозрачную AMOLED-панель с диагональю 19 дюймов - пишет compulenta.ru.

Технология AMOLED (активная матрица на основе органических светодиодов), напомним, позволяет создавать экраны, обладающие пониженным по сравнению с традиционными ЖК-дисплеями энергопотреблением, небольшой толщиной, улучшенной цветопередачей и высокой контрастностью.

19 дюймов, по заявлениям Samsung, — это рекордный на сегодня размер диагонали полупрозрачных AMOLED-дисплеев. Величина прозрачности разработки — 30%. Ожидается, что такие экраны найдут применение в портативных компьютерах, автомобильных информационных системах, а также в рекламной сфере. Сроки начала коммерческого производства дисплеев не уточняются.

Напомним, что на январской выставке CES 2010 «Самсунг» уже показывал прототип 14-дюймового ноутбука с полупрозрачной AMOLED-панелью.

#Интернет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика