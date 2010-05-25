Samsung продемонстрировал самую большую полупрозрачную AMOLED-панель

Posted 25 мая 2010, 07:57
Published 25 мая 2010, 07:57
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
Компания Samsung показала полупрозрачную
Технология AMOLED (активная матрица на основе органических светодиодов), напомним, позволяет создавать экраны, обладающие пониженным по сравнению с традиционными
19 дюймов, по заявлениям Samsung, — это рекордный на сегодня размер диагонали полупрозрачных
Напомним, что на январской выставке CES 2010 «Самсунг» уже показывал прототип 14-дюймового ноутбука с полупрозрачной