Samsung продемонстрировал самую большую полупрозрачную AMOLED-панель

19 дюймов, по заявлениям Samsung, — это рекордный на сегодня размер диагонали полупрозрачных AMOLED-дисплеев. Величина прозрачности разработки — 30%. Ожидается, что такие экраны найдут применение в портативных компьютерах, автомобильных информационных системах, а также в рекламной сфере. Сроки начала коммерческого производства дисплеев не уточняются.