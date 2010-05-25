В Пермском крае преступник попал в ДТП на угнанной машине

Posted 25 мая 2010, 04:45
Published 25 мая 2010, 04:45
Modified 2 марта 2023, 16:36
Updated 2 марта 2023, 16:36
ЧП случилось 25 мая в поселке Юго-Камский Пермского края. От одного из домов по улице Ключевая 23-летний молодой человек угнал автомобиль ВАЗ-21124, принадлежащий 31-летнему жителю поселка.
Однако затем, на автодороге «Юго-Камский – Болгары» горе-угонщик не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074.
Сейчас подозреваемый в угоне с различными травмами госпитализирован в больницу, рассказали в пресс-службе ГУВД по Пермскому краю.
Фото с сайта: www.avto-ug.ru