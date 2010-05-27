Пермский молодежный хор примет участие в установлении рекорда Гиннесса

Posted 27 мая 2010, 07:20
Published 27 мая 2010, 07:20
Modified 2 марта 2023, 16:35
Updated 2 марта 2023, 16:35
В начале июня в Германии состоится фестиваль «!Sing — Day of Song», в котором, наряду с сотнями хоровых коллективов со всей Европы, примет участие пермский хор «Молодые голоса».
Как сообщили в комитете по молодежной политике администрации Перми, фестиваль будет проходить с 4 по 6 июня в городах Дуйсбург и Эссен. В нем примет участие свыше 780 хоровых коллективов со всей Европы. Пермь на фестивале будет представлять хор «Junge Stimmen» («Молодые голоса»). Пятого июня на крупнейшем стадионе Германии одновременно 65 тысяч человек будут исполнять одну хоровую программу. Этот рекорд одновременного хорового пения будет зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса.
В воскресенье, 30 мая, в 13:00 в актовом зале краевой библиотеки имени Горького (ул. Ленина, 70) вокальный ансамбль «Молодые голоса» представит пермской публике программу, которую он повезет на фестиваль. Ребята исполнят духовную и народную музыку на русском, английском и немецком языках, а также произведения, которые будут исполняться «на рекорд Гиннесса». Вход на концерт свободный.
Справка:
Вокальный ансамбль «Junge Stimmen» («Молодые голоса») был создан в декабре 1996 года. С сентября 2007 года коллектив официально относится к