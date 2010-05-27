Пермский молодежный хор примет участие в установлении рекорда Гиннесса

Как сообщили в комитете по молодежной политике администрации Перми, фестиваль будет проходить с 4 по 6 июня в городах Дуйсбург и Эссен. В нем примет участие свыше 780 хоровых коллективов со всей Европы. Пермь на фестивале будет представлять хор «Junge Stimmen» («Молодые голоса»). Пятого июня на крупнейшем стадионе Германии одновременно 65 тысяч человек будут исполнять одну хоровую программу. Этот рекорд одновременного хорового пения будет зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса.