В Перми планируется начать работы по дооборудованию магнитного курса-32

Posted 27 мая 2010, 07:43
Published 27 мая 2010, 07:43
Modified 2 марта 2023, 16:35
Updated 2 марта 2023, 16:35
Как сообщили в краевом министерстве градостроительства и развития инфраструктуры, оборудование системы инструментального захода на посадку воздушных судов гражданской и государственной авиации с магнитного курса-32 (МК-32) поставлено в полном объеме и размещено на территории аэродрома Пермь (Большое Савино). Изготовило систему ОАО «Концерн ПВО
Напомним, в 2009 году краевому правительству удалось договориться с ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» («Госкорпорация по ОрВД») о включении работ по дооборудованию
Монтаж оборудования планируется начать в конце июня 2010 года. Эта работа займет 1,5–2 месяца. После установки объектов радиотехнического обеспечения посадки воздушных судов необходимо время на
Параллельно идут работы по внесению изменений в Инструкцию по производству полетов аэродрома совместного базирования Пермь (Большое Савино). На сегодняшний день пакет документов уже подготовлен, но его необходимо согласовать со многими структурами. Сейчас он находится в Филиале «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Конечный контрагент – Министерство транспорта РФ, которое и утверждает новую Инструкцию. Предполагается, что она появится в ноябре 2010 года.
Как известно, по инициативе губернатора Пермского края Олега Чиркунова ФГУП «Государственный
Заход на посадку воздушных судов гражданской и военной авиации в Перми может осуществляться с двух сторон. На сегодняшний день основным является магнитный курс 212, предусматривающий посадку воздушных судов над городом, что небезопасно и неблагоприятно с точки зрения авиационного шума.