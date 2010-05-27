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Posted 27 мая 2010, 07:43

Published 27 мая 2010, 07:43

Modified 2 марта 2023, 16:35

Updated 2 марта 2023, 16:35

В Перми планируется начать работы по дооборудованию магнитного курса-32

27 мая 2010, 07:43
Это позволит уменьшить полеты воздушных судов над Пермью.

Как сообщили в краевом министерстве градостроительства и развития инфраструктуры, оборудование системы инструментального захода на посадку воздушных судов гражданской и государственной авиации с магнитного курса-32 (МК-32) поставлено в полном объеме и размещено на территории аэродрома Пермь (Большое Савино). Изготовило систему ОАО «Концерн ПВО «Антей-Алмаз» (Москва).

Напомним, в 2009 году краевому правительству удалось договориться с ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» («Госкорпорация по ОрВД») о включении работ по дооборудованию МК-32 в Перми в неплановом порядке на 2010 год. Стоимость работ – 30 млн рублей, финансируются за счет средств Госкорпорации.

Монтаж оборудования планируется начать в конце июня 2010 года. Эта работа займет 1,5–2 месяца. После установки объектов радиотехнического обеспечения посадки воздушных судов необходимо время на пуско-наладку, испытание и сертификацию оборудования. Планируется, что сертификат Федеральное агентство воздушного транспорта выдаст в феврале следующего года.

Параллельно идут работы по внесению изменений в Инструкцию по производству полетов аэродрома совместного базирования Пермь (Большое Савино). На сегодняшний день пакет документов уже подготовлен, но его необходимо согласовать со многими структурами. Сейчас он находится в Филиале «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Конечный контрагент – Министерство транспорта РФ, которое и утверждает новую Инструкцию. Предполагается, что она появится в ноябре 2010 года.

Как известно, по инициативе губернатора Пермского края Олега Чиркунова ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации» (ГосНИИ ГА) провел исследовательскую работу по теме «Разработка рекомендаций по внесению изменений в Инструкцию по производству полетов аэродрома совместного базирования Пермь (Большое Савино)». По итогам работы ученые сделали вывод о возможности снижения удельного веса посадок военных воздушных судов над городом Пермь со 100%, а гражданских с 93% в настоящее время до 20,38% после реализации представленных в работе рекомендаций.

Заход на посадку воздушных судов гражданской и военной авиации в Перми может осуществляться с двух сторон. На сегодняшний день основным является магнитный курс 212, предусматривающий посадку воздушных судов над городом, что небезопасно и неблагоприятно с точки зрения авиационного шума.

#Регион
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