В Перми планируется начать работы по дооборудованию магнитного курса-32

Как известно, по инициативе губернатора Пермского края Олега Чиркунова ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации» (ГосНИИ ГА) провел исследовательскую работу по теме «Разработка рекомендаций по внесению изменений в Инструкцию по производству полетов аэродрома совместного базирования Пермь (Большое Савино)». По итогам работы ученые сделали вывод о возможности снижения удельного веса посадок военных воздушных судов над городом Пермь со 100%, а гражданских с 93% в настоящее время до 20,38% после реализации представленных в работе рекомендаций.