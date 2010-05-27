В Пермском крае пожарные два часа тушили огонь на крупном складе

По тревоге на место ЧП было направлено 9 единиц пожарной техники и 50 человек личного состава. Им потребовалось 2 часа, чтобы ликвидировать горение. Никто не пострадал. Спасено производственное оборудование и пиломатериал на 1 миллион рублей.