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Posted 27 мая 2010, 04:16

Published 27 мая 2010, 04:16

Modified 2 марта 2023, 16:35

Updated 2 марта 2023, 16:35

В Пермском крае пожарные два часа тушили огонь на крупном складе

27 мая 2010, 04:16
Площадь горения составила 200 квадратных метров.

Крупный пожар произошел в 26 мая городе Березники. На улице К.Маркса горела кровля кирпичного цеха деревообработки, принадлежащее индивидуальному предпринимателю. По прибытию пожарных расчетов площадь горения составляла 200 квадратных метров. Пожару был присвоен 3 номер сложности.

По тревоге на место ЧП было направлено 9 единиц пожарной техники и 50 человек личного состава. Им потребовалось 2 часа, чтобы ликвидировать горение. Никто не пострадал. Спасено производственное оборудование и пиломатериал на 1 миллион рублей.

Причиной пожара, по мнению ГУ МЧС России по Пермскому краю, стала стала неисправность печного оборудования цеха.

Фото с сайта: www.apankov.com

#Происшествия
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