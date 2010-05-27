В Пермском крае пожарные два часа тушили огонь на крупном складе

Posted 27 мая 2010, 04:16
Published 27 мая 2010, 04:16
Modified 2 марта 2023, 16:35
Updated 2 марта 2023, 16:35
Крупный пожар произошел в 26 мая городе Березники. На улице К.Маркса горела кровля кирпичного цеха деревообработки, принадлежащее индивидуальному предпринимателю. По прибытию пожарных расчетов площадь горения составляла 200 квадратных метров. Пожару был присвоен 3 номер сложности.
По тревоге на место ЧП было направлено 9 единиц пожарной техники и 50 человек личного состава. Им потребовалось 2 часа, чтобы ликвидировать горение. Никто не пострадал. Спасено производственное оборудование и пиломатериал на 1 миллион рублей.
Причиной пожара, по мнению ГУ МЧС России по Пермскому краю, стала стала неисправность печного оборудования цеха.
Фото с сайта: www.apankov.com