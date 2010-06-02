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Posted 2 июня 2010, 09:49

Published 2 июня 2010, 09:49

Modified 2 марта 2023, 16:35

Updated 2 марта 2023, 16:35

Постановка земельных участков на кадастровый учет стала легче

2 июня 2010, 09:49
В Перми открылись новые пункты приема документов для постановки земельных участков на кадастровый учет.

Как сообщает краевое управление Росреестра, в Перми значительно увеличилось количество пунктов приема документов для постановки земельных участков на кадастровый учет и запросов сведений Государственного кадастра недвижимости (ГКН).

Если ранее граждане могли обратиться за реализацией данных государственных услуг только в офис, расположенный на ул. Петропавловской, д.51, то теперь документы принимаются и в каждом территориальном отделе Управления Росреестра в зависимости от расположения земельного участка.

По земельным участкам, расположенным в Мотовилихинском, Свердловском, Дзержинском и левобережной части Ленинского района г.Перми, следует обращаться в отделы Управления Росреестра, расположенные на ул. Газеты «Звезда», д.5; Индустриальный район обслуживает офис на ул.Крылова, д.36; Кировский и правобережную часть Ленинского района – на ул.Маршала Рыбалко, 12а, Орджоникидзевский район – ул.Кронита, 4. Документы по земельным участкам, расположенным в Пермском районе, теперь можно сдавать не только в офисе на ул. Петропавловская, 51, но и на шоссе Космонавтов, д.330а.

К услугам заявителей во всех отделах Управления Росреестра по Пермскому краю реализована возможность предварительной записи на сдачу документов по телефону или при личном обращении.

#Недвижимость
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