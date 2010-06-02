Постановка земельных участков на кадастровый учет стала легче

По земельным участкам, расположенным в Мотовилихинском, Свердловском, Дзержинском и левобережной части Ленинского района г.Перми, следует обращаться в отделы Управления Росреестра, расположенные на ул. Газеты «Звезда», д.5; Индустриальный район обслуживает офис на ул.Крылова, д.36; Кировский и правобережную часть Ленинского района – на ул.Маршала Рыбалко, 12а, Орджоникидзевский район – ул.Кронита, 4. Документы по земельным участкам, расположенным в Пермском районе, теперь можно сдавать не только в офисе на ул. Петропавловская, 51, но и на шоссе Космонавтов, д.330а.