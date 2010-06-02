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Posted 2 июня 2010, 07:59

Published 2 июня 2010, 07:59

Modified 2 марта 2023, 16:35

Updated 2 марта 2023, 16:35

В Парке Горького пройдет флеш-моб «Триумф невест»

2 июня 2010, 07:59
Завершением праздника в Парке станет забег невест, который определит самую быструю из них.

5 июня в Центральном парке развлечений им. М. Горького пройдет флеш-моб «Триумф невест», который, как ожидается, соберет более двухсот девушек в свадебных нарядах.
Участницами флеш-моба могут стать все желающие как уже замужние девушки, так и только планирующие выйти замуж и создать семью.

На центральной площади Парка участники праздника все вместе станцуют импровизированный танец. Кроме того, в программе мероприятия традиционное для свадьбы бросание букета невесты.

Завершением праздника в Парке станет забег невест, который определит самую быструю из них. После этого участники флеш-моба смогут поехать кататься на 10 лимузинах по центральным улицам города.

Шоу будет проходить в Парке им. М. Горького с 16:00 до 18:00

Станислав Габдуллин, директор по маркетингу ЦПР им. М. Горького:

— «Триумф невест» состоится в нашем Парке уже в третий раз, и с каждым годом праздник собирает все больше участниц. Это по-настоящему яркое, красивое и зрелищное мероприятие, которое заряжает положительными эмоциями и радостью.

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