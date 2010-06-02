В Парке Горького пройдет флеш-моб «Триумф невест»

5 июня в Центральном парке развлечений им. М. Горького пройдет флеш-моб «Триумф невест», который, как ожидается, соберет более двухсот девушек в свадебных нарядах.

Участницами флеш-моба могут стать все желающие как уже замужние девушки, так и только планирующие выйти замуж и создать семью.