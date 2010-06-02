В Парке Горького пройдет флеш-моб «Триумф невест»

Posted 2 июня 2010, 07:59
Published 2 июня 2010, 07:59
Modified 2 марта 2023, 16:35
Updated 2 марта 2023, 16:35
5 июня в Центральном парке развлечений им. М. Горького пройдет
Участницами
На центральной площади Парка участники праздника все вместе станцуют импровизированный танец. Кроме того, в программе мероприятия традиционное для свадьбы бросание букета невесты.
Завершением праздника в Парке станет забег невест, который определит самую быструю из них. После этого участники
Шоу будет проходить в Парке им. М. Горького с 16:00 до 18:00
Станислав Габдуллин, директор по маркетингу ЦПР им. М. Горького:
— «Триумф невест» состоится в нашем Парке уже в третий раз, и с каждым годом праздник собирает все больше участниц. Это