С начала года в Пермском крае произошло 54 лесных пожара

С начала пожароопасного сезона в Пермском крае произошло 54 лесных пожара. Это на 9% меньше, чем за апрель-май 2009 года (59 пожаров, 2008 год – 141 пожар). С каждым годом увеличивается процент ликвидации пожаров в день обнаружения. В этом году он составляет 100% (2009 г. – 96%, 2008 – 88%).