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Posted 3 июня 2010, 11:31

Published 3 июня 2010, 11:31

Modified 2 марта 2023, 16:35

Updated 2 марта 2023, 16:35

С начала года в Пермском крае произошло 54 лесных пожара

3 июня 2010, 11:31
С 12 июня по 12 июля 2010 года в Пермском крае будет введен особый противопожарный режим.

Сегодня первый вице-премьер правительства РФ Виктор Зубков провел видеоконференцию с российскими регионами по пожарной ситуации в лесах. От правительства Пермского края в совещании принял участие руководитель агентства по природопользованию Алексей Каменев.

С начала пожароопасного сезона в Пермском крае произошло 54 лесных пожара. Это на 9% меньше, чем за апрель-май 2009 года (59 пожаров, 2008 год – 141 пожар). С каждым годом увеличивается процент ликвидации пожаров в день обнаружения. В этом году он составляет 100% (2009 г. – 96%, 2008 – 88%).

— Сейчас погода нам помогает, идут дожди. За последнюю неделю лесных пожаров не зафиксировано. Но мы не расслабляемся, мониторинг пожарной опасности проводится постоянно, — отметил руководитель краевого агентства по природопользованию Алексей Каменев.

Напомним, с 12 июня по 12 июля 2010 года в Пермском крае будет введен особый противопожарный режим. Главам муниципальных образований региона поручено проинформировать население, поскольку основной причиной возгорания в лесу является так называемый «человеческий фактор».

О возникновении очагов лесных пожаров можно сообщать по телефону Единой диспетчерской службы 8 (342) 241–08–52.

#Регион
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