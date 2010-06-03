С начала года в Пермском крае произошло 54 лесных пожара

Posted 3 июня 2010, 11:31
Published 3 июня 2010, 11:31
Modified 2 марта 2023, 16:35
Updated 2 марта 2023, 16:35
Сегодня первый
С начала пожароопасного сезона в Пермском крае произошло 54 лесных пожара. Это на 9% меньше, чем за
— Сейчас погода нам помогает, идут дожди. За последнюю неделю лесных пожаров не зафиксировано. Но мы не расслабляемся, мониторинг пожарной опасности проводится постоянно, — отметил руководитель краевого агентства по природопользованию Алексей Каменев.
Напомним, с 12 июня по 12 июля 2010 года в Пермском крае будет введен особый противопожарный режим. Главам муниципальных образований региона поручено проинформировать население, поскольку основной причиной возгорания в лесу является так называемый «человеческий фактор».
О возникновении очагов лесных пожаров можно сообщать по телефону Единой диспетчерской службы 8 (342)