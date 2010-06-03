В Пермском крае запланировано открыть 12 пляжей

В летний купальный сезон 2010 года в Пермском крае запланировано открыть 12 организованных мест массового отдыха населения у воды. Больше всего пляжей – 5 – откроют в Перми (городской пляж на правом берегу Камы в районе автомобильного моста, пляж на Мотовилихинском пруду, пляж КамГЭС, пляж по ул.Кировоградской в Кировском районе, пляж в п.Новые Ляды). В г.Кунгуре – 2 пляжа на р.Сылва. По одному пляжу в Осе, п.Усть-Качка, Чайковском, Добрянке, Кудымкаре.