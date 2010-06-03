В Пермском крае запланировано открыть 12 пляжей

Posted 3 июня 2010, 08:22
Published 3 июня 2010, 08:22
Modified 2 марта 2023, 16:35
Updated 2 марта 2023, 16:35
В летний купальный сезон 2010 года в Пермском крае запланировано открыть 12 организованных мест массового отдыха населения у воды. Больше всего пляжей – 5 – откроют в Перми (городской пляж на правом берегу Камы в районе автомобильного моста, пляж на Мотовилихинском пруду, пляж КамГЭС, пляж по ул.Кировоградской в Кировском районе, пляж в п.Новые Ляды). В г.Кунгуре – 2 пляжа на р.Сылва. По одному пляжу в Осе,
В настоящее время проводятся работы по благоустройству пляжей. Инспекторами ГИМС совместно с представителями муниципалитетов проведено обследование всех пляжей, даны необходимые рекомендации. Предварительные сроки принятия пляжей в эксплуатацию — 1–2 декада июня 2010 г.
В целях предотвращения несчастных случаев с людьми на воде, охране их жизни и здоровья главам муниципальных образований рекомендовано проводить работу по переводу традиционных мест массового отдыха населения у воды в организованные.