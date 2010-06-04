Атакуемый хакерами форум доступен по адресу Терон.рф

Posted 4 июня 2010, 07:22
Published 4 июня 2010, 07:22
Modified 2 марта 2023, 16:35
Updated 2 марта 2023, 16:35
Как сообщает администрация форума, форум стал доступен для всех посетителей по новому адресу — Терон.РФ. Доменное имя пишется полностью на кириллице.
«К сожалению, компьютеры, зараженные троянами, атакующими форум, встречаются и в подсетях Пермского края, поэтому пользователи этих подсетей могут испытывать некоторые трудности с доступом на сайт. Мы постараемся как можно скорее разблокировать как все пермские подсети, так и IP адреса отдельных пользователей, которые попали в список блокировки автоматически в результате действия анти-ddos фильтра» — сообщил Евгений Целищев.
Напомним, атака на форум, нацеленная на его полную недоступность, началась вечером 2 июня и продолжается до сих пор.
На вопрос, будут ли поданы заявления в соответствующие органы по факту распространения вредоносного ПО, г-н Целищев ответил, что «пока эффективнее бороться техническими средствами. Мы консультировались с юристами. Из практики, например, по фактам атак на сайты «Коммерсанта» и «Ведомостей» мы видим, что юридические попытки выявить и привлечь заказчика ничем не закончились».
В сообщении на форуме администрация также обращается к посетителям с просьбой проверить свои персональные компьютеры антивирусными средствами для удаления возможных троянов, зомбирующих компьютер для его участия в ddos-атаках, спам-рассылках или для кражи личной информации.