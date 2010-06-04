Атакуемый хакерами форум доступен по адресу Терон.рф

На вопрос, будут ли поданы заявления в соответствующие органы по факту распространения вредоносного ПО, г-н Целищев ответил, что «пока эффективнее бороться техническими средствами. Мы консультировались с юристами. Из практики, например, по фактам атак на сайты «Коммерсанта» и «Ведомостей» мы видим, что юридические попытки выявить и привлечь заказчика ничем не закончились».