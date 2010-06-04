properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июня 2010, 09:17

Published 4 июня 2010, 09:17

Modified 2 марта 2023, 16:35

Updated 2 марта 2023, 16:35

В Перми открылся сезон уличного баскетбола

4 июня 2010, 09:17
Туры лиги стартуют 19-го июня.

Любители уличной версии баскетбола Перми открыли сезон на Плеханке. Эта площадка по традиции станет главной ареной борьбы за титул сильнейшей команды города - сообщает Урал-Информ ТВ.

Туры лиги стартуют 19-го июня. Право выступить в турнире получат сильнейшие коллективы Стрибаскета-2010, баталии которого развернутся на эспланаде с десятого по 12-ое июня. Это пока планы пусть обозримого, но будущего. А в день открытия, например, выяснилось, что в юношеской группе до 18-ти лет лидер прошлого сезона не поменялся. Команда «Носок» в 2009-ом году выиграла все туры лиги, и в первом состязании 2010-го снова оказалась на коне.

Лев Шматков, команда «Носок», победитель Лиги уличного баскетбола-2009: «Команды слабые, нету сильных команд здесь».

Возможно, это высказывание как говорится, «заведет» соперников чемпионов. Кому хочется ходить в слабаках?! В этом случае выиграет уличная лига. В прошлом году её победители во всероссийском финале были только седьмыми. Организаторы мечтают о большем, ведь Пермь — один из лидеров в развитии стрит-бола, и заслуживает большего.

Марсил Даутов, организатор Уличной лиги баскетбола: «Вся концепция развития идет в едином формате в Москве, Перми и Риге. Это 3 центра на бывшем постсоветском пространстве, которые воодушевлено играют в уличный баскетбол».

Единая концепция должна, убеждены любители стрит-бола, привести к включению этого вида спорта в олимпийскую семью. Игра встанет на профессиональные рельсы и получит повсеместное развитие. И Россия должна быть в лидерах.

#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика