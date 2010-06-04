В Перми открылся сезон уличного баскетбола

Posted 4 июня 2010, 09:17
Published 4 июня 2010, 09:17
Modified 2 марта 2023, 16:35
Updated 2 марта 2023, 16:35
Любители уличной версии баскетбола Перми открыли сезон на Плеханке. Эта площадка по традиции станет главной ареной борьбы за титул сильнейшей команды города - сообщает Урал-Информ ТВ.
Туры лиги стартуют 19-го июня. Право выступить в турнире получат сильнейшие коллективы Стрибаскета-2010, баталии которого развернутся на эспланаде с десятого по 12-ое июня. Это пока планы пусть обозримого, но будущего. А в день открытия, например, выяснилось, что в юношеской группе до 18-ти лет лидер прошлого сезона не поменялся. Команда «Носок» в 2009-ом году выиграла все туры лиги, и в первом состязании
Лев Шматков, команда «Носок», победитель Лиги уличного
Возможно, это высказывание как говорится, «заведет» соперников чемпионов. Кому хочется ходить в слабаках?! В этом случае выиграет уличная лига. В прошлом году её победители во всероссийском финале были только седьмыми. Организаторы мечтают о большем, ведь Пермь — один из лидеров в развитии
Марсил Даутов, организатор Уличной лиги баскетбола: «Вся концепция развития идет в едином формате в Москве, Перми и Риге. Это 3 центра на бывшем постсоветском пространстве, которые воодушевлено играют в уличный баскетбол».
Единая концепция должна, убеждены любители