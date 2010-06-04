В Перми открылся сезон уличного баскетбола

Туры лиги стартуют 19-го июня. Право выступить в турнире получат сильнейшие коллективы Стрибаскета-2010, баталии которого развернутся на эспланаде с десятого по 12-ое июня. Это пока планы пусть обозримого, но будущего. А в день открытия, например, выяснилось, что в юношеской группе до 18-ти лет лидер прошлого сезона не поменялся. Команда «Носок» в 2009-ом году выиграла все туры лиги, и в первом состязании 2010-го снова оказалась на коне.