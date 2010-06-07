Олег Чиркунов не заинтересовался сюжетом компромата

Posted 7 июня 2010, 05:16
Published 7 июня 2010, 05:16
Modified 2 марта 2023, 16:34
Updated 2 марта 2023, 16:34
Как пишет в своем блоге губернатор Пермского края Олег Чиркунов, ему позвонил редактор одного из московских изданий и сообщил, что отказал в размещении за деньги «очередной чернухи не то про меня, не то про Пермь».
«А зря, другие издания заработают эти деньги. Не первый и не последний раз. Я даже не стал интересоваться сюжетом. Мне кажется, размещение любых материалов летом — выброс денег на ветер. Но, видно, очень хочется.:))», — пишет губернатор.