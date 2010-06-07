Театр оперы и балета покажет спектакль в Ротонде

Posted 7 июня 2010, 09:34
Published 7 июня 2010, 09:34
Modified 2 марта 2023, 16:34
Updated 2 марта 2023, 16:34
8 июня, в 12.00 в рамках фестиваля современного искусства «Живая Пермь» Пермский театр оперы и балета покажет спектакль «Разбитая чашка, или Как стать мужем и уцелеть» Г. Доницетти. На этот раз местом проведения этого необычного спектакля станет известная каждому жителю Перми Ротонда в парке им. М. Горького. Этим событием, по сути, откроется фестиваль «Живая Пермь», который пройдет в Перми с 8 по 12 июня.
Напомним, что опера Г. Доницетти «Разбитая чашка, или Как стать мужем и уцелеть» является своего рода уникальным спектаклем репертуара театра. Площадкой для этого яркого спектакля служит театральное фойе, где и разворачиваются баталии между главными героями: тремя супругами – двумя бывшими и двумя настоящими.
Это первый опыт постановки оперного спектакля в фойе. Я давно мечтал о том, чтобы наш прекрасный исторический интерьер зажил своей новой, особенной жизнью», — рассказал художественный руководитель театра Георгий Исаакян.
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