Театр оперы и балета покажет спектакль в Ротонде

8 июня, в 12.00 в рамках фестиваля современного искусства «Живая Пермь» Пермский театр оперы и балета покажет спектакль «Разбитая чашка, или Как стать мужем и уцелеть» Г. Доницетти. На этот раз местом проведения этого необычного спектакля станет известная каждому жителю Перми Ротонда в парке им. М. Горького. Этим событием, по сути, откроется фестиваль «Живая Пермь», который пройдет в Перми с 8 по 12 июня.