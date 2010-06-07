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Posted 7 июня 2010, 10:42

Published 7 июня 2010, 10:42

Modified 2 марта 2023, 16:34

Updated 2 марта 2023, 16:34

В День города в Перми состоится церемония бракосочетания «Счастливая дюжина»

7 июня 2010, 10:42
Молодожены смогут отправиться в «путешествие» на «свадебной карусели», к «эликсиру любви» и к «озеру верности».

Как сообщили в администрации Свердловского района, в полдень, 12 июня, во Дворце им. А.Г. Солдатова 12 новобрачных пар соединятся узами брака. Церемония продолжится в парке имени Горького, а завершится розыгрышем ценных призов.

Во Дворце культуры молодожёнов ждут подарки и призы, праздничный фуршет и чайная церемония со свадебным тортом. Юные балерины, романтические поздравления, цветочный фейерверк, сделают эту церемонию поистине незабываемой, — обещают организаторы действия.

По окончании церемонии бракосочетания новобрачные и их гости в свадебном эскорте проследуют в парк имени Горького, где состоится продолжение праздника на «аллее Мечты». Затем они смогут отправиться в «путешествие» на «свадебной карусели», к «эликсиру любви» и к «озеру верности».

Для супружеских пар в ротонде будет организована романтическая фотосессия, а многочисленные гости станут свидетелями первого свадебного вальса молодых.
На празднично украшенной сцене парка состоится розыгрыш ценных призов для участников церемонии.

#Общество
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