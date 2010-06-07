В День города в Перми состоится церемония бракосочетания «Счастливая дюжина»

По окончании церемонии бракосочетания новобрачные и их гости в свадебном эскорте проследуют в парк имени Горького, где состоится продолжение праздника на «аллее Мечты». Затем они смогут отправиться в «путешествие» на «свадебной карусели», к «эликсиру любви» и к «озеру верности».