В День города в Перми состоится церемония бракосочетания «Счастливая дюжина»

Posted 7 июня 2010, 10:42
Published 7 июня 2010, 10:42
Modified 2 марта 2023, 16:34
Updated 2 марта 2023, 16:34
Как сообщили в администрации Свердловского района, в полдень, 12 июня, во Дворце им. А.Г. Солдатова 12 новобрачных пар соединятся узами брака. Церемония продолжится в парке имени Горького, а завершится розыгрышем ценных призов.
Во Дворце культуры молодожёнов ждут подарки и призы, праздничный фуршет и чайная церемония со свадебным тортом. Юные балерины, романтические поздравления, цветочный фейерверк, сделают эту церемонию поистине незабываемой, — обещают организаторы действия.
По окончании церемонии бракосочетания новобрачные и их гости в свадебном эскорте проследуют в парк имени Горького, где состоится продолжение праздника на «аллее Мечты». Затем они смогут отправиться в «путешествие» на «свадебной карусели», к «эликсиру любви» и к «озеру верности».
Для супружеских пар в ротонде будет организована романтическая фотосессия, а многочисленные гости станут свидетелями первого свадебного вальса молодых.
На празднично украшенной сцене парка состоится розыгрыш ценных призов для участников церемонии.