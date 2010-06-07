В микрорайоне ДКЖ во вторник отключат водоснабжение

На целые сутки — с 9 часов 8 июня до 9 часов 9 июня — будет отключён водопровод в микрорайоне ДКЖ - сообщает Эхо Перми. Как проинформировали в компании «Новогор-Прикамье», поводом к отключению стал ремонт сети на улице Энгельса. Без водоснабжения останутся почти 70 домов по следующим адресам: