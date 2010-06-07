В микрорайоне ДКЖ во вторник отключат водоснабжение

Posted 7 июня 2010, 05:52
Published 7 июня 2010, 05:52
Modified 2 марта 2023, 16:34
Updated 2 марта 2023, 16:34
На целые сутки — с 9 часов 8 июня до 9 часов 9 июня — будет отключён водопровод в микрорайоне ДКЖ - сообщает Эхо Перми. Как проинформировали в компании
ул. Углеуральская, 9, 12,
ул. Барамзиной, 44, 52, 68 (детские сады)
ул. Гатчинская, 11, 14, 16 (жилые дома)
ул. Боровая, 2а, 3, 4а, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24а, 25, 27, 24, 26, 28, 29, 30, 30а, 31,
ул. В Каменского, 2 (пожарная часть), 5, 7, 19, 17, 21, 28, 28а (котельные), 30, 32, 36, 32а,
ул. Герцена, 2 (офисное здание)
ул. Локомотивная, 1 (ДКЖ)
ул. Энгельса, 12, 23
ул. Гремячинская, 71
ул. Папанинцев, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 19, 16, 18, 21
ул. Бр. Черепановых, 11
ул. Детская, 8, 10
ул. Каслинский пер., 4, 8, 10а, 12, 12а, 17
ул. Переселенческая, 103, 105.