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Posted 7 июня 2010, 05:52

Published 7 июня 2010, 05:52

Modified 2 марта 2023, 16:34

Updated 2 марта 2023, 16:34

В микрорайоне ДКЖ во вторник отключат водоснабжение

7 июня 2010, 05:52
Поводом стал ремонт сети на улице Энгельса.

На целые сутки — с 9 часов 8 июня до 9 часов 9 июня — будет отключён водопровод в микрорайоне ДКЖ - сообщает Эхо Перми. Как проинформировали в компании «Новогор-Прикамье», поводом к отключению стал ремонт сети на улице Энгельса. Без водоснабжения останутся почти 70 домов по следующим адресам:

ул. Углеуральская, 9, 12,
ул. Барамзиной, 44, 52, 68 (детские сады)
ул. Гатчинская, 11, 14, 16 (жилые дома)
ул. Боровая, 2а, 3, 4а, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24а, 25, 27, 24, 26, 28, 29, 30, 30а, 31,
ул. В Каменского, 2 (пожарная часть), 5, 7, 19, 17, 21, 28, 28а (котельные), 30, 32, 36, 32а,
ул. Герцена, 2 (офисное здание)
ул. Локомотивная, 1 (ДКЖ)
ул. Энгельса, 12, 23
ул. Гремячинская, 71
ул. Папанинцев, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 19, 16, 18, 21
ул. Бр. Черепановых, 11
ул. Детская, 8, 10
ул. Каслинский пер., 4, 8, 10а, 12, 12а, 17
ул. Переселенческая, 103, 105.

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