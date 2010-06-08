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Posted 8 июня 2010, 08:53

Published 8 июня 2010, 08:53

Modified 2 марта 2023, 16:34

Updated 2 марта 2023, 16:34

Пермский «Орфей» запоет под уникальную старинную арфу

8 июня 2010, 08:53
Инструмент является точной копией арфы времен композитора Клаудио Монтеверди.

Уникальный старинный инструмент Арфа Доппия будет звучать в Пермском театре оперы и балета 9 и 10 июня во время исполнения оперы «Орфей».

Созданный немецкими мастерами в городе Висбаден, инструмент является точной копией арфы времен композитора Клаудио Монтеверди. Именно в его опере «Орфей» в 1607 году состоялся театральный дебют этого инструмента.

Струны Арфы Доппии (Arpa Doppia) сделаны из жил животных и расположены в два ряда, именно поэтому ее еще называют Дубль-арфа. Еще одной особенностью инструмента является отсутствие педалей, что делает его очень легким, вес арфы не превышает пяти килограмм.

В Перми этот уникальный инструмент зазвучит благодаря солистке ансамбля «Мадригал» Анне Тончевой. Осваивать арфу Анне помогал один из самых уважаемых специалистов по старинной музыке Эндрю Лоуренс Кинг.

Таким образом, 9 и 10 июня «Орфей» (спектакль, удостоенный двух наград Национальной театральной премии «Золотая Маска») прозвучит практически в аутентичном исполнении.

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