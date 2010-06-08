Пермский «Орфей» запоет под уникальную старинную арфу

Струны Арфы Доппии (Arpa Doppia) сделаны из жил животных и расположены в два ряда, именно поэтому ее еще называют Дубль-арфа. Еще одной особенностью инструмента является отсутствие педалей, что делает его очень легким, вес арфы не превышает пяти килограмм.