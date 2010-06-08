Пермский «Орфей» запоет под уникальную старинную арфу

Posted 8 июня 2010, 08:53
Published 8 июня 2010, 08:53
Modified 2 марта 2023, 16:34
Updated 2 марта 2023, 16:34
Уникальный старинный инструмент Арфа Доппия будет звучать в Пермском театре оперы и балета 9 и 10 июня во время исполнения оперы «Орфей».
Созданный немецкими мастерами в городе Висбаден, инструмент является точной копией арфы времен композитора Клаудио Монтеверди. Именно в его опере «Орфей» в 1607 году состоялся театральный дебют этого инструмента.
Струны Арфы Доппии (Arpa Doppia) сделаны из жил животных и расположены в два ряда, именно поэтому ее еще называют
В Перми этот уникальный инструмент зазвучит благодаря солистке ансамбля «Мадригал» Анне Тончевой. Осваивать арфу Анне помогал один из самых уважаемых специалистов по старинной музыке Эндрю Лоуренс Кинг.
Таким образом, 9 и 10 июня «Орфей» (спектакль, удостоенный двух наград Национальной театральной премии «Золотая Маска») прозвучит практически в аутентичном исполнении.