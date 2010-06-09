12 июня в Перми изменится движение транспорта

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, 12 июня с 08:00 до 21:30 будет временно закрыто движение транспорта, кроме общественного, на улице Ленина от улицы Куйбышева до улицы Крисанова (не включая перекрестки с улицами Куйбышева и Крисанова).