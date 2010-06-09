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Posted 9 июня 2010, 11:15

Published 9 июня 2010, 11:15

Modified 2 марта 2023, 16:34

Updated 2 марта 2023, 16:34

12 июня в Перми изменится движение транспорта

9 июня 2010, 11:15
Движение трамвайных маршрутов в День города не изменяется.

В субботу, 12 июня, на время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города, в Перми изменится движение транспорта.

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, 12 июня с 08:00 до 21:30 будет временно закрыто движение транспорта, кроме общественного, на улице Ленина от улицы Куйбышева до улицы Крисанова (не включая перекрестки с улицами Куйбышева и Крисанова).

Движение будет закрыто также по улице Осинской от улицы Советской до улицы Петропавловской (не включая перекрестки) и по улице Попова от улицы Ленина до улицы Петропавловской (не включая перекресток с улицей Петропавловской).

12 июня с 10:00 до 21:00 движение общественного транспорта будет временно изменено и организовано следующим образом.

Автобусы маршрута №10 «Микрорайон Владимирский — ЦУМ — Микрорайон Нагорный» в направлении микрорайона Нагорный будут следовать по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Крисанова и Ленина. В обратном направлении — по улицам Ленина, Крисанова и Пушкина.

Маршрут №14 «Микрорайон Юбилейный — микрорайон Парковый» в направлении микрорайона Парковый будет следовать по улице Большевистской, Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Крисанова и Ленина. В направлении микрорайона Юбилейный — по улицам Ленина, Крисанова и Пушкина, затем по Комсомольскому проспекту и улице Луначарского.

Автобусный маршрут №68 «Микрорайон Садовый — станция Пермь II» будет следовать в направлении станции Пермь II по улице Большевистской, Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Крисанова и Ленина. В направлении микрорайона Садовый — по улице Ленина, Крисанова и Пушкина, затем по Комсомольскому проспекту и улице Луначарского.

Маршруты №7 «Пермский государственный технический университет — микрорайон Верхняя Курья» и №41 «Пермский государственный технический университет — Студенческий городок» в направлении от технического университета следуют по Комсомольскому проспекту, улицам Орджоникидзе и Попова. В обратном направлении — по улицам Попова, Петропавловской и Комсомольскому проспекту.

Автобусы маршрута №15 «Детский дом культуры имени Кирова — станция Пермь II» в сторону станции Пермь II пойдут по улицам Окулова и Ленина. В обратном направлении — без изменений.

Автобусный маршрут № 60 «Улица Маршала Рыбалко — Комсомольская площадь» в направлении Комсомольской площади будет следовать по улицам Попова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту. В обратном направлении — по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Крисанова и Петропавловской.

Маршруты №35 «Драмтеатр — Пермский электромеханический завод» и №46 «Драмтеатр — Северное кладбище» в направлении от Драмтеатра следуют по утвержденным маршрутам, в обратном направлении — по улицам Окулова, Крисанова, Петропавловской, далее по утвержденным маршрутам.

Троллейбусный маршрут №5 сообщением «Улица Гусарова — станция Пермь II» в прямом и обратном направлениях следует по Комсомольскому проспекту до улицы Советской.

Движение трамвайных маршрутов в День города не изменяется.

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