12 июня в Перми изменится движение транспорта

Posted 9 июня 2010, 11:15
Published 9 июня 2010, 11:15
Modified 2 марта 2023, 16:34
Updated 2 марта 2023, 16:34
В субботу, 12 июня, на время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города, в Перми изменится движение транспорта.
Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, 12 июня с 08:00 до 21:30 будет временно закрыто движение транспорта, кроме общественного, на улице Ленина от улицы Куйбышева до улицы Крисанова (не включая перекрестки с улицами Куйбышева и Крисанова).
Движение будет закрыто также по улице Осинской от улицы Советской до улицы Петропавловской (не включая перекрестки) и по улице Попова от улицы Ленина до улицы Петропавловской (не включая перекресток с улицей Петропавловской).
12 июня с 10:00 до 21:00 движение общественного транспорта будет временно изменено и организовано следующим образом.
Автобусы маршрута №10 «Микрорайон Владимирский — ЦУМ — Микрорайон Нагорный» в направлении микрорайона Нагорный будут следовать по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Крисанова и Ленина. В обратном направлении — по улицам Ленина, Крисанова и Пушкина.
Маршрут №14 «Микрорайон Юбилейный — микрорайон Парковый» в направлении микрорайона Парковый будет следовать по улице Большевистской, Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Крисанова и Ленина. В направлении микрорайона Юбилейный — по улицам Ленина, Крисанова и Пушкина, затем по Комсомольскому проспекту и улице Луначарского.
Автобусный маршрут №68 «Микрорайон Садовый — станция Пермь II» будет следовать в направлении станции Пермь II по улице Большевистской, Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Крисанова и Ленина. В направлении микрорайона Садовый — по улице Ленина, Крисанова и Пушкина, затем по Комсомольскому проспекту и улице Луначарского.
Маршруты №7 «Пермский государственный технический университет — микрорайон Верхняя Курья» и №41 «Пермский государственный технический университет — Студенческий городок» в направлении от технического университета следуют по Комсомольскому проспекту, улицам Орджоникидзе и Попова. В обратном направлении — по улицам Попова, Петропавловской и Комсомольскому проспекту.
Автобусы маршрута №15 «Детский дом культуры имени Кирова — станция Пермь II» в сторону станции Пермь II пойдут по улицам Окулова и Ленина. В обратном направлении — без изменений.
Автобусный маршрут № 60 «Улица Маршала Рыбалко — Комсомольская площадь» в направлении Комсомольской площади будет следовать по улицам Попова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту. В обратном направлении — по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Крисанова и Петропавловской.
Маршруты №35 «Драмтеатр — Пермский электромеханический завод» и №46 «Драмтеатр — Северное кладбище» в направлении от Драмтеатра следуют по утвержденным маршрутам, в обратном направлении — по улицам Окулова, Крисанова, Петропавловской, далее по утвержденным маршрутам.
Троллейбусный маршрут №5 сообщением «Улица Гусарова — станция Пермь II» в прямом и обратном направлениях следует по Комсомольскому проспекту до улицы Советской.
Движение трамвайных маршрутов в День города не изменяется.