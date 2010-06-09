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Posted 9 июня 2010, 10:45

Published 9 июня 2010, 10:45

Modified 2 марта 2023, 16:34

Updated 2 марта 2023, 16:34

Филармония отчиталась за сезон

9 июня 2010, 10:45
Традиционный завершающий концерт дал оркестр из Новосибирска.

В Пермской краевой филармонии завершился 74-й концертный сезон. Он запомнился пермякам многими яркими и знаковыми событиями. Так за весь сезон на суд пермскому зрителю было представлено 16 абонементных циклов. В рамках этих программ на сцене Пермской краевой филармонии выступили как местные коллективы, так и приезжие гости.

Всего с сентября по апрель 2010 года в Пермской краевой филармонии состоялся 681 концерт, которые посетили почти 150 тысяч человек.

Не прекратит свою работу филармония и в летний период. Уже сейчас при ее участии осуществляется ряд проектов в рамках фестиваля «Живая Пермь». Кроме этого намечен фестиваль органной музыки, фестиваль «Камwa» и целый ряд других интересных проектов.

Завершился 74-й сезон филармонии традиционным концертом. На этот раз пермяки услышали игру Новосибирского академического симфонического оркестра под руководством Гинтараса Ринкявичуса.

Фото с сайта: www.philharmonia-nsk.ru

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