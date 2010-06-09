Филармония отчиталась за сезон

В Пермской краевой филармонии завершился 74-й концертный сезон. Он запомнился пермякам многими яркими и знаковыми событиями. Так за весь сезон на суд пермскому зрителю было представлено 16 абонементных циклов. В рамках этих программ на сцене Пермской краевой филармонии выступили как местные коллективы, так и приезжие гости.