Филармония отчиталась за сезон

Posted 9 июня 2010, 10:45
Published 9 июня 2010, 10:45
Modified 2 марта 2023, 16:34
Updated 2 марта 2023, 16:34
В Пермской краевой филармонии завершился 74-й концертный сезон. Он запомнился пермякам многими яркими и знаковыми событиями. Так за весь сезон на суд пермскому зрителю было представлено 16 абонементных циклов. В рамках этих программ на сцене Пермской краевой филармонии выступили как местные коллективы, так и приезжие гости.
Всего с сентября по апрель 2010 года в Пермской краевой филармонии состоялся 681 концерт, которые посетили почти 150 тысяч человек.
Не прекратит свою работу филармония и в летний период. Уже сейчас при ее участии осуществляется ряд проектов в рамках фестиваля «Живая Пермь». Кроме этого намечен фестиваль органной музыки, фестиваль «Камwa» и целый ряд других интересных проектов.
Завершился 74-й сезон филармонии традиционным концертом. На этот раз пермяки услышали игру Новосибирского академического симфонического оркестра под руководством Гинтараса Ринкявичуса.
Фото с сайта: www.philharmonia-nsk.ru