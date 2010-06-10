Олег Чиркунов побывал в Нытвенском музее ложки

Posted 10 июня 2010, 10:20
Published 10 июня 2010, 10:20
Modified 2 марта 2023, 16:34
Updated 2 марта 2023, 16:34
Глава региона накануне побывал в единственном в мире музее ложки, который расположен в г.Нытва. В коллекции музея — более 1500 ложек из 50 стран мира. Уникальные экспонаты переданы музею в дар известнейшим пермским этнографом, профессором ПГУ Георгием Чагиным. Более 100 деревянных ложек передала музею профессор МГУ Ирина Поздеева. В пополнении коллекции музея ложки принимает участие губернатор Олег Чиркунов. Благодаря вниманию главы региона коллекция столовых приборов пополнилась 152 раритетными предметами.
В музее учителя ИЗО и школьники провели для губернатора Олега Чиркунова
По мнению главы региона музей ложки — это как раз та точка развития местного туризма, которая может привлечь в Нытвенский район и Пермский край туристов.
«Туризм – это доходная часть экономики многих городов. Нам важно, чтобы человек, который живет в Перми, которому надо занять своих детей, посадил ребятишек в машину и привез их сюда, погулял по Нытве, побывал в музее ложек. А вокруг этого туристического трафика всегда развивается бизнес – кафе, сувенирные лавки. И нам надо создавать возможность людям интересно проводить время, а экономике — возможность зарабатывать. Нытвенский музей ложки – хорошее начало в этом плане», — подчеркнул Олег Чиркунов.
Развитие местного туризма – это одно из направлений проекта «Пермский край. Найди себя здесь». Он направлен на создание насыщенной культурной жизни в городах и районах Пермского края, чтобы людям было здесь интересно жить.
Кстати, 12 июня жители Перми смогут познакомиться с нытвенским музеем ложки. В этот день перед гостиницей «Урал» в рамках фестиваля «Живая Пермь» пройдет «День ложки»: