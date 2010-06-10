properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июня 2010, 10:20

Published 10 июня 2010, 10:20

Modified 2 марта 2023, 16:34

Updated 2 марта 2023, 16:34

Олег Чиркунов побывал в Нытвенском музее ложки

10 июня 2010, 10:20
У музея есть все шансы стать центром притяжения туристов, считает губернатор Пермского края.

Глава региона накануне побывал в единственном в мире музее ложки, который расположен в г.Нытва. В коллекции музея — более 1500 ложек из 50 стран мира. Уникальные экспонаты переданы музею в дар известнейшим пермским этнографом, профессором ПГУ Георгием Чагиным. Более 100 деревянных ложек передала музею профессор МГУ Ирина Поздеева. В пополнении коллекции музея ложки принимает участие губернатор Олег Чиркунов. Благодаря вниманию главы региона коллекция столовых приборов пополнилась 152 раритетными предметами.

В музее учителя ИЗО и школьники провели для губернатора Олега Чиркунова мастер-класс по росписи ложек. Свою ложку глава региона раскрасил в цвета радуги.

По мнению главы региона музей ложки — это как раз та точка развития местного туризма, которая может привлечь в Нытвенский район и Пермский край туристов.

«Туризм – это доходная часть экономики многих городов. Нам важно, чтобы человек, который живет в Перми, которому надо занять своих детей, посадил ребятишек в машину и привез их сюда, погулял по Нытве, побывал в музее ложек. А вокруг этого туристического трафика всегда развивается бизнес – кафе, сувенирные лавки. И нам надо создавать возможность людям интересно проводить время, а экономике — возможность зарабатывать. Нытвенский музей ложки – хорошее начало в этом плане», — подчеркнул Олег Чиркунов.

Развитие местного туризма – это одно из направлений проекта «Пермский край. Найди себя здесь». Он направлен на создание насыщенной культурной жизни в городах и районах Пермского края, чтобы людям было здесь интересно жить.

Кстати, 12 июня жители Перми смогут познакомиться с нытвенским музеем ложки. В этот день перед гостиницей «Урал» в рамках фестиваля «Живая Пермь» пройдет «День ложки»: мастер-классы по вырезанию ложек, их роспись, рассказы об истории ложки, выставка ложек. Все расписные ложки будут проданы на аукционе, а вырученные средства будут направлены на пополнение коллекций Нытвенского музея и создание современной выставочной экспозиции.

#Регион
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика