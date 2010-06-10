Олег Чиркунов побывал в Нытвенском музее ложки

«Туризм – это доходная часть экономики многих городов. Нам важно, чтобы человек, который живет в Перми, которому надо занять своих детей, посадил ребятишек в машину и привез их сюда, погулял по Нытве, побывал в музее ложек. А вокруг этого туристического трафика всегда развивается бизнес – кафе, сувенирные лавки. И нам надо создавать возможность людям интересно проводить время, а экономике — возможность зарабатывать. Нытвенский музей ложки – хорошее начало в этом плане», — подчеркнул Олег Чиркунов.