В Осинском районе пройдет выездное заседание правительства Пермского края

Posted 10 июня 2010, 05:44
Published 10 июня 2010, 05:44
Modified 2 марта 2023, 16:34
Updated 2 марта 2023, 16:34
В Осинском районе 10–11 июня проходит выездное заседание правительства Пермского края. Традиционно первый день выездного заседания посвящен знакомству с
Так, краевой премьер Валерий Сухих проинспектирует ход строительства новой школы в г.Оса, проверит, как работает приобретенное по региональному проекту «Качественное здравоохранение» медицинское оборудование в Осинской райбольнице, а также встретится с местным
«Социальный» вице-премьер Анатолий Зубарев проверит, как работают офисы врачей общей практики в Осинском районе, вице-премьер Татьяна Галицына познакомится с ходом реализации краевой программы по снижению напряженности на рынке труда, «территориальный» вице-премьер Владимир Цветов проинспектирует строительство школы в с.Барда, «экономический» вице-премьер Елена Гилязова познакомится с работой Осинского машиностроительного завода и применением новых технологий в НПО «Вулкан». «Инфраструктурный»
А 11 июня на заседании краевого правительства обсудят