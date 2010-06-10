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Posted 10 июня 2010, 05:44

Published 10 июня 2010, 05:44

Modified 2 марта 2023, 16:34

Updated 2 марта 2023, 16:34

В Осинском районе пройдет выездное заседание правительства Пермского края

10 июня 2010, 05:44
Члены краевого правительства побывают на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в учреждения социальной сферы.

В Осинском районе 10–11 июня проходит выездное заседание правительства Пермского края. Традиционно первый день выездного заседания посвящен знакомству с социально-экономическим развитием территорий, входящих в ассоциацию «Юг». Члены краевого правительства сегодня с рабочими поездками побывают на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в учреждения социальной сферы.

Так, краевой премьер Валерий Сухих проинспектирует ход строительства новой школы в г.Оса, проверит, как работает приобретенное по региональному проекту «Качественное здравоохранение» медицинское оборудование в Осинской райбольнице, а также встретится с местным предпринимателем-кролиководом Ильей Мочаловым и обсудит создание районного бренда «Осинский кролик».

«Социальный» вице-премьер Анатолий Зубарев проверит, как работают офисы врачей общей практики в Осинском районе, вице-премьер Татьяна Галицына познакомится с ходом реализации краевой программы по снижению напряженности на рынке труда, «территориальный» вице-премьер Владимир Цветов проинспектирует строительство школы в с.Барда, «экономический» вице-премьер Елена Гилязова познакомится с работой Осинского машиностроительного завода и применением новых технологий в НПО «Вулкан». «Инфраструктурный» вице-премьер Елена Зырянова проинспектирует работу гидротехнических сооружений Осинского района.

А 11 июня на заседании краевого правительства обсудят социально-экономическое развитие Осинского района в 2009 году и перспективы развития этой территории в 2010 году.

#Регион
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