В Осинском районе пройдет выездное заседание правительства Пермского края

В Осинском районе 10–11 июня проходит выездное заседание правительства Пермского края. Традиционно первый день выездного заседания посвящен знакомству с социально-экономическим развитием территорий, входящих в ассоциацию «Юг». Члены краевого правительства сегодня с рабочими поездками побывают на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в учреждения социальной сферы.