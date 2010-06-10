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Posted 10 июня 2010, 04:25

Published 10 июня 2010, 04:25

Modified 2 марта 2023, 16:34

Updated 2 марта 2023, 16:34

В Перми разрисуют электрические шкафы

10 июня 2010, 04:25
Артемий Лебедев предлагает всем поклонникам Перми включиться в этот процесс.

Арт-директор пермского центра развития дизайна (ПЦРД) Артемий Лебедев заявил, что ПЦРД предлагает всем поклонникам Перми включиться в процесс трансформации сетевых электрических шкафов в произведения искусства.

«Лучшие работы будут воплощены мастерами пермского стрит-арта, итоги реализации будут опубликованы в моем блоге в конце лета», — пояснил он.

Работы принимаются до 1-го июля в живом журнале г-на Лебедева.

#Общество
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