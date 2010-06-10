В Перми разрисуют электрические шкафы

Артемий Лебедев предлагает всем поклонникам Перми включиться в этот процесс.
Арт-директор пермского центра развития дизайна (ПЦРД) Артемий Лебедев заявил, что ПЦРД предлагает всем поклонникам Перми включиться в процесс трансформации сетевых электрических шкафов в произведения искусства.
«Лучшие работы будут воплощены мастерами пермского стрит-арта, итоги реализации будут опубликованы в моем блоге в конце лета», — пояснил он.
Работы принимаются до 1-го июля в живом журнале г-на Лебедева.
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