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Posted 11 июня 2010, 07:09

Published 11 июня 2010, 07:09

Modified 2 марта 2023, 16:33

Updated 2 марта 2023, 16:33

Двум боснийским сербам дали пожизненный срок за геноцид

11 июня 2010, 07:09
Обвинения в геноциде в связи с событиями в Сребренице были предъявлены генералу Младичу, а также президенту Республики Сербской Радовану Караджичу.

Гаагский трибунал 10 июня приговорил двоих бывших офицеров армии Республики Сербской к пожизненному заключению за участие в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году, сообщает Associated Press.

В случае, если приговор не будет успешно обжалован, бывшие военные станут первыми участниками процесса по бывшей Югославии, осужденными за геноцид.

По данным агентства, обвинительный приговор 10 июня был вынесен еще пятерым боснийским сербам — офицерам армии и сотрудникам полиции. Все они были признаны виновными в военных преступлениях и приговорены к тюремным срокам от пяти до 35 лет.

Суд над семью обвиняемыми в соучастии в убийстве более 7 тысяч мусульман в Сребренице стал самым крупным процессом за все время существования трибунала ООН по бывшей Югославии. Слушания продолжались три года, за это время перед судом выступили более 400 свидетелей.

Массовые казни боснийских мусульман проводились в Сребренице во время балканской войны армией Республики Сербской — государственного образования боснийских сербов — под командованием генерала Ратко Младича. Международный суд и трибунал по бывшей Югославии признают события 1995 года геноцидом боснийских мусульман. В конце марта 2010 года парламент Сербии принял официальную резолюцию, осуждающую массовые убийства в Сребренице.

Обвинения в геноциде в связи с событиями в Сребренице были предъявлены генералу Младичу, а также президенту Республики Сербской Радовану Караджичу. Младич до сих пор находится в международном розыске, а Караджич был арестован в Сербии 2008 году. Суд над ним начался в ноябре 2009 года.

Обвинительный приговор за участие в геноциде был ранее вынесен генералу армии Республики Сербской Радиславу Крстичу, однако впоследствии ему удалось добиться изменения формулировки.

#Происшествия
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