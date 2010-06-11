Двум боснийским сербам дали пожизненный срок за геноцид

Суд над семью обвиняемыми в соучастии в убийстве более 7 тысяч мусульман в Сребренице стал самым крупным процессом за все время существования трибунала ООН по бывшей Югославии. Слушания продолжались три года, за это время перед судом выступили более 400 свидетелей.