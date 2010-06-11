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Posted 11 июня 2010, 07:15

Published 11 июня 2010, 07:15

Modified 2 марта 2023, 16:33

Updated 2 марта 2023, 16:33

Фотоконкурс «Забирай свои игрушки»

11 июня 2010, 07:15
подарит новые игрушки пермякам.

«Синема Парк» объявляет конкурс фотографий «Забирай свои игрушки», приуроченный к выходу в прокат нового фильма «История Игрушек: Большой побег». Все мы родом из детства, поэтому игрушки были, есть и будут у всех людей на свете. Какие-то из них значат для нас больше, чем просто игрушка – это самая любимая кукла, мяч, танк или медвежонок, который проводил или проводит с нами большую часть нашей жизни. Только она знает наши тайны, замыслы и мечты….

«Познакомь нас со своей любимой игрушкой!» — гласит акция Синема Парка. Сфотографируйся вместе с любимой игрушкой и принеси фотографию в кинотеатр. Авторы лучших фотографий по итогу конкурса получат эксклюзивные игрушечные, но совсем не маленькие призы от «Синема Парка» и создателей фильма «История Игрушек: Большой побег».

Главный приз конкурса — огромный медведь из фильма «История Игрушек: Большой побег». Фотографии на конкурс принимаются с 9 по 30 июня. Итоги конкурса будут объявлены в начале июля!

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