Фотоконкурс «Забирай свои игрушки»

«Синема Парк» объявляет конкурс фотографий «Забирай свои игрушки», приуроченный к выходу в прокат нового фильма «История Игрушек: Большой побег». Все мы родом из детства, поэтому игрушки были, есть и будут у всех людей на свете. Какие-то из них значат для нас больше, чем просто игрушка – это самая любимая кукла, мяч, танк или медвежонок, который проводил или проводит с нами большую часть нашей жизни. Только она знает наши тайны, замыслы и мечты….