Фотоконкурс «Забирай свои игрушки»

Posted 11 июня 2010, 07:15
Published 11 июня 2010, 07:15
Modified 2 марта 2023, 16:33
Updated 2 марта 2023, 16:33
«Синема Парк» объявляет конкурс фотографий «Забирай свои игрушки», приуроченный к выходу в прокат нового фильма «История Игрушек: Большой побег». Все мы родом из детства, поэтому игрушки были, есть и будут у всех людей на свете.
«Познакомь нас со своей любимой игрушкой!» — гласит акция Синема Парка. Сфотографируйся вместе с любимой игрушкой и принеси фотографию в кинотеатр. Авторы лучших фотографий по итогу конкурса получат эксклюзивные игрушечные, но совсем не маленькие призы от «Синема Парка» и создателей фильма «История Игрушек: Большой побег».
Главный приз конкурса — огромный медведь из фильма «История Игрушек: Большой побег». Фотографии на конкурс принимаются с 9 по 30 июня. Итоги конкурса будут объявлены в начале июля!