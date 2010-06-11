В Москве прошла Всероссийская фотовыставка «Территория Победы»

Конкурс проводился по тематическим категориям, в том числе посвященным памяти нашего народа о Великой Отечественной войне, ставшей частью исторического прошлого государства, достижениям и социальным проблемам общества. Это и повседневная жизнь людей, труд и отдых, праздники и традиции, спорт и развлечения, семья и дети, национальности в России.