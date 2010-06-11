В Москве прошла Всероссийская фотовыставка «Территория Победы»

Posted 11 июня 2010, 07:59
Published 11 июня 2010, 07:59
Modified 2 марта 2023, 16:33
Updated 2 марта 2023, 16:33
Эта экспозиция завершает масштабный проект, посвященный
Организаторы проекта — Министерство культуры РФ, Союз фотохудожников России и Государственный Российский Дом народного творчества провели огромную работу по подготовке выставок, которые экспонировались в
Оргкомитет просмотрел более 15 тысяч файлов и фотографий, поступивших на этот конкурс из большинства территорий страны от отделений Союза, фотоклубов, фотостудий, областных домов народного творчества, образовательных учреждений и отдельных авторов.
Главная цель организаторов — показать лучшее из созданного российскими фотографами за последние годы, познакомить зрителей и специалистов с работами новых талантливых авторов.
Конкурс проводился по тематическим категориям, в том числе посвященным памяти нашего народа о Великой Отечественной войне, ставшей частью исторического прошлого государства, достижениям и социальным проблемам общества. Это и повседневная жизнь людей, труд и отдых, праздники и традиции, спорт и развлечения, семья и дети, национальности в России.
Пермь и Пермский край на выставке представляют:
Бороздин Владислав, Воронова Фаина, Гущин Алексей, Горбатовский Роман, Дадиомова Елена, Кондаков Юрий, Мамонт Александр, Паровышний Андрей, Туркина Лейла.
В зональной выставке «Территория Победы» в ноябре в Екатеринбурге:
Народный фотоклуб «Пермь» Пермского краевого Центра народного творчества награжден дипломом Лауреата III степени.
Дипломом II степени в номинации «Память о войне» за работу «Победитель» награжден Бороздин Владислав (председатель Пермского отделения СФР):
Дипломом III степени в номинации «Природа, экология» награждена Воронова Фаина за работу «Непогода» ( народный фотоклуб «Пермь»):
Дипломом III степени награжден Гущин Алексей в номинации «Свободная тема» за работу «Правда» (народный фотоклуб «Пермь»):