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Posted 11 июня 2010, 07:59

Published 11 июня 2010, 07:59

Modified 2 марта 2023, 16:33

Updated 2 марта 2023, 16:33

В Москве прошла Всероссийская фотовыставка «Территория Победы»

11 июня 2010, 07:59
Пермяки получили дипломы разных степеней.

Всероссийская фотовыставка «Территория Победы» открылась в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе 8 июня.

Эта экспозиция завершает масштабный проект, посвященный 65-летию Великой Победы, и является итогом семи региональных фотовыставок, прошедших во всех федеральных округах в 2009–2010 годах.

Организаторы проекта — Министерство культуры РФ, Союз фотохудожников России и Государственный Российский Дом народного творчества провели огромную работу по подготовке выставок, которые экспонировались в Ростове-на-Дону, Хабаровске, Чебоксарах, Екатеринбурге, Воронеже, Барнауле и Мурманске.

Оргкомитет просмотрел более 15 тысяч файлов и фотографий, поступивших на этот конкурс из большинства территорий страны от отделений Союза, фотоклубов, фотостудий, областных домов народного творчества, образовательных учреждений и отдельных авторов.

Главная цель организаторов — показать лучшее из созданного российскими фотографами за последние годы, познакомить зрителей и специалистов с работами новых талантливых авторов.

Конкурс проводился по тематическим категориям, в том числе посвященным памяти нашего народа о Великой Отечественной войне, ставшей частью исторического прошлого государства, достижениям и социальным проблемам общества. Это и повседневная жизнь людей, труд и отдых, праздники и традиции, спорт и развлечения, семья и дети, национальности в России.

Пермь и Пермский край на выставке представляют:

Бороздин Владислав, Воронова Фаина, Гущин Алексей, Горбатовский Роман, Дадиомова Елена, Кондаков Юрий, Мамонт Александр, Паровышний Андрей, Туркина Лейла.

В зональной выставке «Территория Победы» в ноябре в Екатеринбурге:

Народный фотоклуб «Пермь» Пермского краевого Центра народного творчества награжден дипломом Лауреата III степени.

Дипломом II степени в номинации «Память о войне» за работу «Победитель» награжден Бороздин Владислав (председатель Пермского отделения СФР):

Дипломом III степени в номинации «Природа, экология» награждена Воронова Фаина за работу «Непогода» ( народный фотоклуб «Пермь»):

Дипломом III степени награжден Гущин Алексей в номинации «Свободная тема» за работу «Правда» (народный фотоклуб «Пермь»):

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