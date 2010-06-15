Банкиры предлагают создать в России офис финансового омбудсмена

По данным вице-президента Ассоциации региональных банков России Олега Иванова, сегодня до 90% споров, разбираемых мировым судьей по делам между банками и их клиентами, возникает в сфере потребительского кредитования. Именно разбор этих дел суммой до 50–100 тысяч рублей по размеру потенциального иска мог бы на себя взять финансовый омбудсмен на первом этапе. На втором этапе к ним могли бы быть присоединены споры по поводу депозитов, ценных бумаг и управления активами. «Через три года можно было бы рассчитывать на участие большинства банков, работающих в сфере ритейла», — считает Иванов.