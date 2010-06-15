Posted 15 июня 2010, 10:28
Published 15 июня 2010, 10:28
Modified 2 марта 2023, 16:33
Updated 2 марта 2023, 16:33
Банкиры предлагают создать в России офис финансового омбудсмена и наделить его функциями защиты интересов заемщиков банков. С соответствующей инициативой выступила Ассоциация региональных банков России. По мнению гендиректора Агентства по страхованию вкладов Александра Турбанова, офис может быть создан либо в структуре Банка России, либо как независимый орган, существующий на отчисления банков. Банки могут быть заинтересованы в этой организации, потому что ее функционирование позволит сэкономить на юридических издержках, которые несут банки во время судебных разбирательств с клиентами.
По данным
По мнению разработчиков концепции, офис финансового омбудсмена и его функционал стоит вводить в обязательном порядке, то есть на законодательном уровне, а офисы финансового омбудсмена должны быть расположены в каждом федеральном округе, а лучше — в каждом субъекте федерации.
Справка:
Омбудсмен (от швед. ombudsman — представитель