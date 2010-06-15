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Posted 15 июня 2010, 10:28

Published 15 июня 2010, 10:28

Modified 2 марта 2023, 16:33

Updated 2 марта 2023, 16:33

Банкиры предлагают создать в России офис финансового омбудсмена

15 июня 2010, 10:28
и наделить его функциями защиты интересов заемщиков банков.

Банкиры предлагают создать в России офис финансового омбудсмена и наделить его функциями защиты интересов заемщиков банков. С соответствующей инициативой выступила Ассоциация региональных банков России. По мнению гендиректора Агентства по страхованию вкладов Александра Турбанова, офис может быть создан либо в структуре Банка России, либо как независимый орган, существующий на отчисления банков. Банки могут быть заинтересованы в этой организации, потому что ее функционирование позволит сэкономить на юридических издержках, которые несут банки во время судебных разбирательств с клиентами.

По данным вице-президента Ассоциации региональных банков России Олега Иванова, сегодня до 90% споров, разбираемых мировым судьей по делам между банками и их клиентами, возникает в сфере потребительского кредитования. Именно разбор этих дел суммой до 50–100 тысяч рублей по размеру потенциального иска мог бы на себя взять финансовый омбудсмен на первом этапе. На втором этапе к ним могли бы быть присоединены споры по поводу депозитов, ценных бумаг и управления активами. «Через три года можно было бы рассчитывать на участие большинства банков, работающих в сфере ритейла», — считает Иванов.

По мнению разработчиков концепции, офис финансового омбудсмена и его функционал стоит вводить в обязательном порядке, то есть на законодательном уровне, а офисы финансового омбудсмена должны быть расположены в каждом федеральном округе, а лучше — в каждом субъекте федерации.

Справка:
Омбудсмен (от швед. ombudsman — представитель чьих-либо интересов) — должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля за соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности представителей и органов исполнительной власти.

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