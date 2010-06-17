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Posted 17 июня 2010, 11:00

Published 17 июня 2010, 11:00

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

Дети Перми жалуются на ущемление человеческого достоинства

17 июня 2010, 11:00
Павел Миков считает, что в целом ситуация с соблюдением прав и законных интересов детей удовлетворительная.

Как сообщает Урал-Информ ТВ, сегодня на пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края состоялось представление ежегодного специального доклада Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Павла Микова, посвященное оценке ситуации с соблюдением прав ребенка в Пермском крае за 2009 год.

В докладе отражены вопросы реализации прав детей в основных сферах их жизнедеятельности, ставшие объектом внимания Уполномоченного в 2009 году, а также анализ государственной политики в отношении детства, с точки зрения исполнения принципа обеспечения наилучших интересов ребенка, гарантированного Конвенцией ООН о правах ребенка.

В целях осуществления государственной защиты прав детей в Пермском крае в 2007 году был учрежден институт Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, а 21 февраля 2008 года депутатами Законодательного Собрания Пермского края был согласован и назначен в должности Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Павел Владимирович Миков.

В 2009 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае поступило 1745 обращений, что в 2,6 раза превышает показатель 2008 года. В структуре обращений необходимо выделить жалобы на нарушения социально-экономических прав – 50% (!) от общего количества обращений, право на образование – 28%, гражданские права – 18%, политические права – 1%, иные права ребенка – 3%.

В 2009 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае обратилось в 3 раза больше детей, чем в 2008 году – 160 человек. Чаще всего в адрес Уполномоченного обращались несовершеннолетние правонарушители, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-инвалиды. Чаще всего дети жаловались на следующие нарушения прав ребенка: право на уважение человеческого достоинства, на свободу и личную неприкосновенность, право на социальное обеспечение, право на жилище и право на образование, а так же право на здоровье.

Уполномоченный фиксирует отдельные факты нарушений прав ребенка, но в целом ситуацию с соблюдением прав и законных интересов детей в Пермском крае в 2009 году в целом можно оценивает как удовлетворительную. Вместе с тем Уполномоченный считает необходимым продолжить работу по совершенствованию государственной политики в сфере детства, законодательства и правоприменительной практики, направленной на обеспечение наилучших интересов ребенка и максимально возможное выполнение Пермским краем международных стандартов прав ребенка. В связи с этим Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае рекомендовал:

• Законодательному Собранию Пермского края — рассмотреть возможность разработки и принятия Закона Пермского края «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья» с целью обеспечения возможностей инклюзивного образования;

• Правительству Пермского края, органам местного самоуправления – разработать долгосрочную целевую программу «Семья и дети Пермского края на 2011–2014 годы» и увеличить ее объемы ее финансирования;

• Разработать долгосрочную целевую программу «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа, в Пермском крае» и рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования консолидированного бюджета Пермского края на цели реализации указанной программы.

• Обеспечить дополнительное финансирование учреждений детской социальной инфраструктуры (учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и др.) в целях создания безопасных условий пребывания в них детей и приведение в нормативное состояние, соответствующее лицензионным требованиям, предъявляемым к разным типам и видам детских учреждений.

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