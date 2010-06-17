Дети Перми жалуются на ущемление человеческого достоинства

Posted 17 июня 2010, 11:00
Published 17 июня 2010, 11:00
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
Как сообщает Урал-Информ ТВ, сегодня на пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края состоялось представление ежегодного специального доклада Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Павла Микова, посвященное оценке ситуации с соблюдением прав ребенка в Пермском крае за 2009 год.
В докладе отражены вопросы реализации прав детей в основных сферах их жизнедеятельности, ставшие объектом внимания Уполномоченного в 2009 году, а также анализ государственной политики в отношении детства, с точки зрения исполнения принципа обеспечения наилучших интересов ребенка, гарантированного Конвенцией ООН о правах ребенка.
В целях осуществления государственной защиты прав детей в Пермском крае в 2007 году был учрежден институт Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, а 21 февраля 2008 года депутатами Законодательного Собрания Пермского края был согласован и назначен в должности Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Павел Владимирович Миков.
В 2009 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае поступило 1745 обращений, что в 2,6 раза превышает показатель 2008 года. В структуре обращений необходимо выделить жалобы на нарушения
В 2009 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае обратилось в 3 раза больше детей, чем в 2008 году – 160 человек. Чаще всего в адрес Уполномоченного обращались несовершеннолетние правонарушители, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и
Уполномоченный фиксирует отдельные факты нарушений прав ребенка, но в целом ситуацию с соблюдением прав и законных интересов детей в Пермском крае в 2009 году в целом можно оценивает как удовлетворительную. Вместе с тем Уполномоченный считает необходимым продолжить работу по совершенствованию государственной политики в сфере детства, законодательства и правоприменительной практики, направленной на обеспечение наилучших интересов ребенка и максимально возможное выполнение Пермским краем международных стандартов прав ребенка. В связи с этим Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае рекомендовал:
• Законодательному Собранию Пермского края — рассмотреть возможность разработки и принятия Закона Пермского края «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья» с целью обеспечения возможностей инклюзивного образования;
• Правительству Пермского края, органам местного самоуправления – разработать долгосрочную целевую программу «Семья и дети Пермского края на 2011–2014 годы» и увеличить ее объемы ее финансирования;
• Разработать долгосрочную целевую программу «Обеспечение жилыми помещениями
• Обеспечить дополнительное финансирование учреждений детской социальной инфраструктуры (учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и др.) в целях создания безопасных условий пребывания в них детей и приведение в нормативное состояние, соответствующее лицензионным требованиям, предъявляемым к разным типам и видам детских учреждений.