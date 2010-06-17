Дети Перми жалуются на ущемление человеческого достоинства

В 2009 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае обратилось в 3 раза больше детей, чем в 2008 году – 160 человек. Чаще всего в адрес Уполномоченного обращались несовершеннолетние правонарушители, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-инвалиды. Чаще всего дети жаловались на следующие нарушения прав ребенка: право на уважение человеческого достоинства, на свободу и личную неприкосновенность, право на социальное обеспечение, право на жилище и право на образование, а так же право на здоровье.