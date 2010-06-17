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Posted 17 июня 2010, 10:37

Published 17 июня 2010, 10:37

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

Муниципальные служащие нарушают закон «О противодействии коррупции»

17 июня 2010, 10:37
Виновные лица будут наказаны.

Прокуратурой Кишертского района Пермского края проверено исполнение муниципальными служащими администрации района и сельских поселений законодательства о противодействии коррупции, в частности о предоставлении работодателю сведений о доходах и имуществе, и выявила многочисленные нарушения.

Самым распространенным из нарушений является заполнение справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не в полном объеме,
сообщили «ФедералПресс» в прокуратуре региона. Также выявлены и другие факты. К примеру, используются неверные формулировки, не указывается вид собственности имущества, отдельные разделы при заполнении необоснованно дублируются, либо вообще остаются пустыми. А сотрудниками администрации Посадского сельского поселения сведения о доходах, в том числе в отношении супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, вообще не были представлены.

Несмотря на выявленные нарушения, ответственными лицами указанные документы были подписаны и приняты. Более того, учитывая, что сведения, представленные муниципальными служащими, являлись неполными, их проверка в соответствии с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», представителями нанимателя не проводилась.

По результатам проверки, прокурором в адрес глав администрации района и сельских поселений внесено семь представлений с требованиями о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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