Муниципальные служащие нарушают закон «О противодействии коррупции»

Posted 17 июня 2010, 10:37
Published 17 июня 2010, 10:37
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
Прокуратурой Кишертского района Пермского края проверено исполнение муниципальными служащими администрации района и сельских поселений законодательства о противодействии коррупции, в частности о предоставлении работодателю сведений о доходах и имуществе, и выявила многочисленные нарушения.
Самым распространенным из нарушений является заполнение справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не в полном объеме,
сообщили «ФедералПресс» в прокуратуре региона. Также выявлены и другие факты. К примеру, используются неверные формулировки, не указывается вид собственности имущества, отдельные разделы при заполнении необоснованно дублируются, либо вообще остаются пустыми. А сотрудниками администрации Посадского сельского поселения сведения о доходах, в том числе в отношении супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, вообще не были представлены.
Несмотря на выявленные нарушения, ответственными лицами указанные документы были подписаны и приняты. Более того, учитывая, что сведения, представленные муниципальными служащими, являлись неполными, их проверка в соответствии с требованиями Федерального закона №
По результатам проверки, прокурором в адрес глав администрации района и сельских поселений внесено семь представлений с требованиями о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.