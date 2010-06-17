Муниципальные служащие нарушают закон «О противодействии коррупции»

Самым распространенным из нарушений является заполнение справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не в полном объеме,

сообщили «ФедералПресс» в прокуратуре региона. Также выявлены и другие факты. К примеру, используются неверные формулировки, не указывается вид собственности имущества, отдельные разделы при заполнении необоснованно дублируются, либо вообще остаются пустыми. А сотрудниками администрации Посадского сельского поселения сведения о доходах, в том числе в отношении супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, вообще не были представлены.