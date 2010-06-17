В деревню Ключи приедут «ночные охотники»

Posted 17 июня 2010, 04:49
Published 17 июня 2010, 04:49
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
18 июня в районе деревни Ключи пермские джиперы сразятся за звание лучшего ночного ориентировщика в ставшем уже традиционным соревновании «Белые ночи».
Организатором и идейным вдохновителем ночной гонки по традиции выступает НП Пермский внедорожный клуб.
Особенностью данного соревнования является время его проведения – ночь. В условиях кромешной тьмы участникам предстоит преодолеть до 10 км уральского лесного бездорожья в погоне за заветными
Фиксация взятия точки будет засчитываться по фотографиям, сделанным участниками, на зачетном фото обязательно должны быть видны: контрольный пункт, бортовой номер автомобиля и один из членов экипажа.
В соревнованиях подобного рода помимо хорошо подготовленной техники и умелых действий пилота очень важна значимость штурмана и его умение ориентироваться на местности. Ведь заведомо зная рельеф местности можно избежать гиблых и засадных мест…
Судя по всему, серьезные изменения в конфигурацию трассы, внесет «небесная канцелярия» — проливные дожди способны превратить мелкие речушки в непреодолимые броды, а лесные дорожки в разъезженные и скользкие колеи.
Официальный сайт соревнования: