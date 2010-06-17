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Posted 17 июня 2010, 04:49

Published 17 июня 2010, 04:49

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

В деревню Ключи приедут «ночные охотники»

17 июня 2010, 04:49
Ночью пермским джиперам предстоит преодолеть 10 км лесного бездорожья.

18 июня в районе деревни Ключи пермские джиперы сразятся за звание лучшего ночного ориентировщика в ставшем уже традиционным соревновании «Белые ночи».

Организатором и идейным вдохновителем ночной гонки по традиции выступает НП Пермский внедорожный клуб.

Особенностью данного соревнования является время его проведения – ночь. В условиях кромешной тьмы участникам предстоит преодолеть до 10 км уральского лесного бездорожья в погоне за заветными GPS-точками.

Перед стартом ночным охотникам будут розданы координаты всех контрольных пунктов расставленных на местности. После старта у них будет ровно 4 часа контрольного времени за которое и нужно «насобирать» максимальное количество КП.

Фиксация взятия точки будет засчитываться по фотографиям, сделанным участниками, на зачетном фото обязательно должны быть видны: контрольный пункт, бортовой номер автомобиля и один из членов экипажа.

В соревнованиях подобного рода помимо хорошо подготовленной техники и умелых действий пилота очень важна значимость штурмана и его умение ориентироваться на местности. Ведь заведомо зная рельеф местности можно избежать гиблых и засадных мест…

Судя по всему, серьезные изменения в конфигурацию трассы, внесет «небесная канцелярия» — проливные дожди способны превратить мелкие речушки в непреодолимые броды, а лесные дорожки в разъезженные и скользкие колеи.

Официальный сайт соревнования: http://www.off-road.perm.ru/

#Авто
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