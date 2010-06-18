Участники мотокросса опробуют пермскую трассу

Posted 18 июня 2010, 10:39
Published 18 июня 2010, 10:39
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
19–20 июня в Перми пройдет первый этап чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по мотокроссу.
Как сообщили в городском спорткомитете, соревнования пройдут по адресу ул. Встречная, 28. К участию в них допускаются мотоциклы любого производства, отвечающие техническим требованиям правил соревнований классов, 125, 250 и 500 кубических сантиметров. Соревнования проводятся на личное первенство в два заезда на каждом этапе, для каждого класса мотоциклов.
Победителем заезда будет считаться гонщик, первым пересекший линию финиша. Следующие за ним гонщики останавливаются после прохождения линии финиша.
Все гонщики, участвующие в заезде, будут классифицироваться в порядке их финиша с учетом количества пройденных кругов. Не получат результат гонщики, не финишировавшие в течение пяти минут после победителя.
Второй этап чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по мотокроссу пройдет с 6 по 8 августа в городе Учалы (Башкортостан), заключительный третий этап — с 24 по 26 сентября — вновь в Перми.