properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июня 2010, 10:39

Published 18 июня 2010, 10:39

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

Участники мотокросса опробуют пермскую трассу

18 июня 2010, 10:39
В эти выходные пройдет первый этап чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по мотокроссу.

19–20 июня в Перми пройдет первый этап чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по мотокроссу.

Как сообщили в городском спорткомитете, соревнования пройдут по адресу ул. Встречная, 28. К участию в них допускаются мотоциклы любого производства, отвечающие техническим требованиям правил соревнований классов, 125, 250 и 500 кубических сантиметров. Соревнования проводятся на личное первенство в два заезда на каждом этапе, для каждого класса мотоциклов.

Победителем заезда будет считаться гонщик, первым пересекший линию финиша. Следующие за ним гонщики останавливаются после прохождения линии финиша.

Все гонщики, участвующие в заезде, будут классифицироваться в порядке их финиша с учетом количества пройденных кругов. Не получат результат гонщики, не финишировавшие в течение пяти минут после победителя.

Второй этап чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по мотокроссу пройдет с 6 по 8 августа в городе Учалы (Башкортостан), заключительный третий этап — с 24 по 26 сентября — вновь в Перми.

#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика