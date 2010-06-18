Участники мотокросса опробуют пермскую трассу

Как сообщили в городском спорткомитете, соревнования пройдут по адресу ул. Встречная, 28. К участию в них допускаются мотоциклы любого производства, отвечающие техническим требованиям правил соревнований классов, 125, 250 и 500 кубических сантиметров. Соревнования проводятся на личное первенство в два заезда на каждом этапе, для каждого класса мотоциклов.