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Posted 21 июня 2010, 09:42

Published 21 июня 2010, 09:42

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

Блогеров с депрессией будут лечить

21 июня 2010, 09:42
Новая программа может быть особенно востребована в США.

Израильские разработчики создали программу для выявления нездоровых блогеров, пишет Haaretz. Новое ПО, созданное специалистами Университета Бен-Гуриона, позволит анализировать записи в блогах на предмет депрессивности.

Программа будет искать в блогах определенные слова и словосочетания, а также описания и метафоры, которые могут указывать на психическое и эмоциональное состояние автора.

В ходе тестирования программы на тысяче записей в блогах было выявлено, что ее выводы на 80 процентов совпадают с оценками профессиональных психотерапевтов.

По словам руководителя группы разработчиков — профессора Яира Ноймана (Yair Neuman), эта технология поможет медицинским работникам определять лиц, которые нуждаются в лечении. Впоследствии эти лица могут получить рекомендацию о необходимости получения помощи.

Нойман сказал, что для анализа блогов специалисты должны будут получить соответствующее разрешение блогеров. По его словам, разработка может быть особенно востребована в США, которые отличаются высоким уровнем депрессии у населения.

Программа была создана на средства министерства обороны Израиля. При этом представители университета сообщили, что она не будет использоваться оборонительным ведомством в военных целях. В то же время Нойман предостерег от использования разработки и на предприятиях.

В мае стало известно о другой разработке израильских ученых. Группа специалистов из Еврейского университета в Иерусалиме разработала механизм автоматического определения сарказма.

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