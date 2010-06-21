Блогеров с депрессией будут лечить

Posted 21 июня 2010, 09:42
Published 21 июня 2010, 09:42
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
Израильские разработчики создали программу для выявления нездоровых блогеров, пишет Haaretz. Новое ПО, созданное специалистами Университета
Программа будет искать в блогах определенные слова и словосочетания, а также описания и метафоры, которые могут указывать на психическое и эмоциональное состояние автора.
В ходе тестирования программы на тысяче записей в блогах было выявлено, что ее выводы на 80 процентов совпадают с оценками профессиональных психотерапевтов.
По словам руководителя группы разработчиков — профессора Яира Ноймана (Yair Neuman), эта технология поможет медицинским работникам определять лиц, которые нуждаются в лечении. Впоследствии эти лица могут получить рекомендацию о необходимости получения помощи.
Нойман сказал, что для анализа блогов специалисты должны будут получить соответствующее разрешение блогеров. По его словам, разработка может быть особенно востребована в США, которые отличаются высоким уровнем депрессии у населения.
Программа была создана на средства министерства обороны Израиля. При этом представители университета сообщили, что она не будет использоваться оборонительным ведомством в военных целях. В то же время Нойман предостерег от использования разработки и на предприятиях.
В мае стало известно о другой разработке израильских ученых. Группа специалистов из Еврейского университета в Иерусалиме разработала механизм автоматического определения сарказма.