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Posted 21 июня 2010, 10:01

Published 21 июня 2010, 10:01

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

Ульяновский автозавод начинает сборку UAZ Patriot Sport

21 июня 2010, 10:01
Автомобиль заинтересует молодых и активных людей.

В июле Ульяновский автомобильный завод начинает производство нового внедорожника UAZ Patriot Sport. Как сообщили AUTO.RU в пресс-сслужбе группы Sollers, куда входит ОАО «УАЗ», автомобиль создан «для молодых и активных людей, заинтересованных в покупке компактного и доступного по цене внедорожника», на платформе UAZ Patriot. По сравнению со «старшим братом» новая модификация стала короче на 360 мм, а объем салона сократился на 700 литров. Тем не менее кузов сохранил пятидверную компоновку: основные изменения по длине внедорожника осуществлены за счет уменьшения габаритных размеров багажника и проема задних дверей. Емкость багажника составляет 600 л, а грузоподъемность автомобиля не изменилась и составляет 600 килограммов.

«За счет изменившихся габаритов UAZ Patriot Sport стал более проходимым, обладая улучшенными характеристиками углов съезда и въезда, а также радиуса продольной проходимости, – отмечает производитель. – Прочная рамная конструкция автомобиля и неразрезные мосты, доставшиеся по наследству от старшего брата UAZ Patriot, позволяют эксплуатировать автомобиль в любых дорожных условиях».

UAZ Patriot Sport оснащается двумя двигателями. Один из них – бензиновый мотор ЗМЗ-40904 объемом 2,7 л. и мощностью 128 лошадиных сил. Второй агрегат – бензиновый двигатель ЗМЗ-4091 мощностью 112 лошадиных сил.

Внедорожник будет выпускаться в трех комплектациях – Classic, Comfort и Limited. Цены на UAZ Patriot Sport стартуют с отметки 420 тыс. рублей.

Фото с сайта: Auto.ru

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