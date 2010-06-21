Ульяновский автозавод начинает сборку UAZ Patriot Sport

Posted 21 июня 2010, 10:01
Published 21 июня 2010, 10:01
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
В июле Ульяновский автомобильный завод начинает производство нового внедорожника UAZ Patriot Sport. Как сообщили AUTO.RU в
«За счет изменившихся габаритов UAZ Patriot Sport стал более проходимым, обладая улучшенными характеристиками углов съезда и въезда, а также радиуса продольной проходимости, – отмечает производитель. – Прочная рамная конструкция автомобиля и неразрезные мосты, доставшиеся по наследству от старшего брата UAZ Patriot, позволяют эксплуатировать автомобиль в любых дорожных условиях».
UAZ Patriot Sport оснащается двумя двигателями. Один из них – бензиновый мотор ЗМЗ-40904 объемом 2,7 л. и мощностью 128 лошадиных сил. Второй агрегат – бензиновый двигатель
Внедорожник будет выпускаться в трех комплектациях – Classic, Comfort и Limited. Цены на UAZ Patriot Sport стартуют с отметки 420 тыс. рублей.
Фото с сайта: Auto.ru