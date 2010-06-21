Ульяновский автозавод начинает сборку UAZ Patriot Sport

В июле Ульяновский автомобильный завод начинает производство нового внедорожника UAZ Patriot Sport. Как сообщили AUTO.RU в пресс-сслужбе группы Sollers, куда входит ОАО «УАЗ», автомобиль создан «для молодых и активных людей, заинтересованных в покупке компактного и доступного по цене внедорожника», на платформе UAZ Patriot. По сравнению со «старшим братом» новая модификация стала короче на 360 мм, а объем салона сократился на 700 литров. Тем не менее кузов сохранил пятидверную компоновку: основные изменения по длине внедорожника осуществлены за счет уменьшения габаритных размеров багажника и проема задних дверей. Емкость багажника составляет 600 л, а грузоподъемность автомобиля не изменилась и составляет 600 килограммов.