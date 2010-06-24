«Гадкий я»: когда зло борется со злом

Новый анимационный фильм — искрометный, увлекательный, оригинальный — рассказывает историю самого гениального злодея Грю и его захватывающего противостояния с Вектором – представителем нового поколения мировых злодеев. С помощью армии верных слуг-миньонов, таких же коварных, как и он сам, Грю готов осуществить хитроумный замысел – украсть Луну… Впервые в истории мировой мультипликации нас ожидает не борьба добра со злом, а борьба зла с таким же злом. Кто же из злодеев победит? Кто станет самым гадким мире?