«Гадкий я»: когда зло борется со злом

Posted 24 июня 2010, 11:50
Published 24 июня 2010, 11:50
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
2 июля в 19.00 в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Семья» состоится эксклюзивная премьера фильма «Гадкий Я» в 3D от продюсера популярных мультфильмов «Ледниковый период» , «Хортон» и «Ледниковый период 2».
Новый анимационный фильм — искрометный, увлекательный, оригинальный — рассказывает историю самого гениального злодея Грю и его захватывающего противостояния с Вектором – представителем нового поколения мировых злодеев. С помощью армии верных слуг-миньонов, таких же коварных, как и он сам, Грю готов осуществить хитроумный замысел – украсть Луну… Впервые в истории мировой мультипликации нас ожидает не борьба добра со злом, а борьба зла с таким же злом. Кто же из злодеев победит? Кто станет самым гадким мире?
Properm.ru дает Вам возможность посетить премьерный показ фильма. Для этого Вам нужно всего лишь правильно ответить на вопрос нашей викторины. Гостей ждет веселое шоу, а также кино-фуршет от «Синема Парка». Не упустите свой шанс стать победителем!