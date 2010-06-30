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Posted 30 июня 2010, 05:18

Published 30 июня 2010, 05:18

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

Пермских таксистов «оштрафуют» за медлительность

30 июня 2010, 05:18
Стоимость поездки будет уменьшаться, если водитель не приедет за пять минут.

Крупнейшая таксомоторная компания Перми — ООО «Вест», под эгидой которой объединились восемь перевозчиков города, запускает для своих клиентов новую услугу, которая получила название «пятиминутка».

Сервис рассчитан на людей, которые очень спешат, и суть его проста. Если после вызова клиентом такси водитель успевает приехать за 5 минут, средняя стоимость поездки составит 150 рублей, если же нет — то стандартные для компании «Вест» 100 рублей. Таким образом, водитель получит возможность применить свой опыт и навыки, а клиент выиграет в любом случае: или меньше заплатит, или быстрее приедет.

Кроме того, такси «Вест» открывает собственный сайт, который также не будет лишен оригинальных сервисов. Так, например, планируется запуск специальной программы передвижения автомобилей он-лайн, с помощью которой у клиента появится возможность в режиме реального времени следить за ходом выполнения своего заказа. Это очень удобно, так как зачастую хочется точно знать, когда подъедет машина.

Не прошло и двух недель с момента открытия автосервиса такси «Вест», как специальными подарками — ремонтными ключами и шампанским — был награжден сотый клиент из другой таксомоторной компании.
В скором времени, в дополнение к автосервису, компания планирует открыть мойку, шиномонтаж и центр досуга для водителей такси и их семей.

Напомним, что таксомоторная компания «Вест» в последнее время занимает лидирующие позиции в своем сегменте рынка в Перми. В ее распоряжении около 3,5 тысяч автомобилей по всему городу. 17 июня компания вышла на рынок Челябинска, а 1 июля состоялся запуск трех служб Такси Вест в Самаре. Кроме того, помимо Южного Урала и Поволжья, ООО «Вест» в ближайшем будущем планирует открыть свои службы в других городах-миллионниках, соседствующих с Пермью.

#Общество
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