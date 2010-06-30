Пермских таксистов «оштрафуют» за медлительность

Напомним, что таксомоторная компания «Вест» в последнее время занимает лидирующие позиции в своем сегменте рынка в Перми. В ее распоряжении около 3,5 тысяч автомобилей по всему городу. 17 июня компания вышла на рынок Челябинска, а 1 июля состоялся запуск трех служб Такси Вест в Самаре. Кроме того, помимо Южного Урала и Поволжья, ООО «Вест» в ближайшем будущем планирует открыть свои службы в других городах-миллионниках, соседствующих с Пермью.