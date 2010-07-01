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Posted 1 июля 2010, 09:31

Published 1 июля 2010, 09:31

Modified 2 марта 2023, 16:31

Updated 2 марта 2023, 16:31

На автодроме «Чапаевский» покажут мастерство специалисты Скорой помощи

1 июля 2010, 09:31
В соревнованиях примут участие более 60 команд.

Сегодня, 1 июля, в Перми на автодроме «Чапаевский» открываются V краевые соревнования профессионального мастерства среди специалистов скорой помощи и медицины катастроф Пермского края «Экстренная помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях» - сообщает ИА REGNUM.

В соревнованиях примут участие более 60 команд Пермского края, Свердловской, Оренбургской, Кировской областей, Ханты-Мансийского округа. Соревнования включают в себя не только профессиональные этапы (теоретический тест, сердечно-легочная реанимация, диагностический и трагетест), но и смотр художественной самодеятельности.

2 июля состоится заключительный этап соревнований — ралли водителей скорой помощи.

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