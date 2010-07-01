На автодроме «Чапаевский» покажут мастерство специалисты Скорой помощи

Posted 1 июля 2010, 09:31
Published 1 июля 2010, 09:31
Modified 2 марта 2023, 16:31
Updated 2 марта 2023, 16:31
Сегодня, 1 июля, в Перми на автодроме «Чапаевский» открываются V краевые соревнования профессионального мастерства среди специалистов скорой помощи и медицины катастроф Пермского края «Экстренная помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и
В соревнованиях примут участие более 60 команд Пермского края, Свердловской, Оренбургской, Кировской областей, Ханты-Мансийского округа. Соревнования включают в себя не только профессиональные этапы (теоретический тест,
2 июля состоится заключительный этап соревнований — ралли водителей скорой помощи.