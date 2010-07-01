На автодроме «Чапаевский» покажут мастерство специалисты Скорой помощи

В соревнованиях примут участие более 60 команд Пермского края, Свердловской, Оренбургской, Кировской областей, Ханты-Мансийского округа. Соревнования включают в себя не только профессиональные этапы (теоретический тест, сердечно-легочная реанимация, диагностический и трагетест), но и смотр художественной самодеятельности.